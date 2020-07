Mellener Straße: Rampe statt Treppe. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 20. Juli. Angepeilt wird Barrierefreiheit.

MELLENER STRASSE Verbindung in Balve wird barrierefrei: Treppe weicht Rampe

Balve. Weg mit der Treppe, her mit der Rampe: Ab Montag wird an der Mellener Straße gebaut. Zeitweise gibt es Verkehrsbehinderungen.

Die Stadt Balve sorgt für mehr Barrierefreiheit in der Kernstadt. Am kommenden Montag, 20. Juli, starten die Bauarbeiten für die Rampe zwischen dem Arme-Sünder-Gässchen und der Mellener Straße. Die bisherige Treppe weicht einer Rampe, wie Bürgermeister Hubertus Mühling am Donnerstag sagte.

Die Rampe soll demnach je nach Wegrichtung Steigung oder Gefälle von weniger als sechs Prozent haben. Derzeit sind die beiden Straßen durch einen asphaltierten Weg verbunden. Unmittelbar vor der Mellener Straße wird das Geländegefälle bisher durch eine achtstufige Treppe überbrückt.

Bauarbeiten für das neue Pfarrheim St. Blasius, Balve (Archiv): Die Zufahrt zum Dechant-Löcker-Weg ist während der Bauarbeiten an der Mellener Straße zeitweise beschwerlich. Foto: jürgen overkott / WP

Die Stadt rechnet mit acht- bis zehnwöchigen Bauarbeiten. Mühling: „Während der Bauarbeiten erfolgt eine halbseitige Sperrung der Mellener Straße im Bereich zwischen der Einmündung Dechant-Löcker-Weg und dem Arme-Sünder-Gässchen.“ Gesperrt wird die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Mellen. Verkehrszeichen regeln den Verkehrsfluss. Es gibt keine Ampel.

Gehweg und Parkbuchten auf der Straßenseite gegenüber der Einmündung Dechant-Löcker-Weg – Einfahrt zu St.-Blasius-Kirche und Marienheim – werden ebenfalls gesperrt. Im Bereich der Arbeitsstelle und auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird eine Halteverbotszone ausgeschildert. Das Halteverbot gilt ab Montag, 20. Juli, 7 Uhr. Bis dahin sollten alle in dem betroffenen Gebiet abgestellten Fahrzeuge entfernt sein. „Phasenweise wird auch eine Sperrung des Fußgängerverkehrs durch das Arme-Sünder-Gässchen erfolgen“, fügte Mühling hinzu. Bauunternehmen und Stadt wollen Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehr geringstmöglich gestalten.

Teil des Innenstadt-Konzepts

Die Baumaßnahme ist Teil des Städtebauförderungsprogramms NRW für das Städtebauförderungsgebiet „Balve und seine Dörfer 2030“. Sie ist Teil des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Balve (IHK Balve). Die Rampe soll die Verkehrssituation von Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Radfahrern verbessern.

Informationen: Stadt Balve, Telefon 02375-926-146.