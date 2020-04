UWG: Stadt soll Festspielverein Geld auszahlen

Balve. Die UWG will dem Festspielverein beispringen. Corona brachte ihn in die Klemme. Was die UWG fordert.

Die UWG setzt sich für eine finanzielle Unterstützung des Festspielvereins ein. Fraktionschef Lorenz Schnadt stellte am Donnerstag einen Antrag an Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU). Demnach soll die Stadt die Gelder für die Märchenwochen und für die Klassikveranstaltung an den Verein unmittelbar auszuzahlen. Der Verein sei durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten und kämpft um seine Existenz. Die Stadt könne den Festspielverein – neben der Stundung von Vereinsschulden – durch bereits im Haushalt eingeplante Ausgaben für die Unterstützung von Kindern im Rahmen der Märchenwochen und die Kostenbeteiligung an der Klassikveranstaltung der Stadt Balve unterstützen. Schnadt will seinen Antrag in der Ratssitzung am 13. Mai weiter erläutern. Auch die Bürgerstiftung hat eine Hilfsaktion für den Festspielverein gestartet.