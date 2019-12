Eisborn. Nach einer Unfallflucht im Hönnetal verfolgt das Opfer den Verursacher und ruft schließlich die Polizei. In Volkringhausen sehen sie sich wieder.

Unfallflucht im Hönnetal: Fiat Punto fährt zweimal davon

In einer Linkskurve im Hönnetal streifte ein schwarzer Fiat Punto das Auto einer 43-jährigen Lennstädterin. Die Frau wendete und verfolgte den Flüchtigen.

Die Lennestädterin war mit ihrem Auto gegen 9 Uhr am Morgen des ersten Weihnachtstages auf der B 515 in Richtung Menden unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam ihr in einer Linkskurve ein schwarzer Fiat Punto entgegen und streifte ihr Fahrzeug hinten links. Die Lennestädterin wendete und fuhr bis Volkringhausen hinterher, konnte den Pkw aber nicht mehr einholen.

Unbekannter kommt mit Fiat zurück

Während sie dort auf die Polizei wartete, plagte den Unbekannten offenbar sein schlechtes Gewissen, denn denn der Fiat kam zurück. Der Fahrer gab auf Englisch an, den Schaden direkt bezahlen zu wollen.

Als die Fahrerin jedoch erklärte, dass sie auf die Polizei warte, stieg der Unbekannte in den Fiat und fuhr davon. Die Lennestädterin konnte sich nur einen Teil des ausländischen Pkw-Kennzeichens merken.

Die Polizei beziffert den Schaden mit 800 Euro.