Technischer Defekt: Mercedes eines Balvers brennt aus

Balve/Hemer. Brandgeruch. Qualm, Feuer: Warum ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus Balve in Hemer richtig Pech hatte.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag kurz nach 9 Uhr das Fahrzeug eines 35-jährigen Balvers in Brand geraten. Eigentlich wollte der Mann an der Europastraße in Hemer zum Tanken fahren. Glücklicherweise bemerkte er laut Feuerwehr kurz zuvor Brandgeruch und Qualm, fuhr wieder los von der Tankstelle und steuerte einen Firmenparkplatz An der Iserkuhle an. Als er ausstieg, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Wehr konnte ein Ausbrennen des Mercedes nicht verhindern.