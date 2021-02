Stadt Balve: Wo Radon-Messgeräte gratis zu haben sind

Balve Das Land will die Belastung von Boden und Räumen mit Radon messen. Das Gas ist radioaktiv. Wo Messgeräte gratis zu haben sind.

Balve. Das Land Nordrhein-Westfalen lässt die Konzentration des radioaktiven Edelgases Radon in Balve messen – vor allem in Innenräumen. Die Stadt Balve weist auf einen kostenlosen Service des Landes hin. Das geht aus einer Mitteilung von Dienstag hervor.

Radon kommt als Zerfallsprodukt von Uran überall in der Umwelt vor, in unterschiedlicher Konzentration auch in bestimmten Gesteinsschichten in der Region. Das Ministerium für Gesundheit NRW hat nun aus Anlass eines aktuellen Messprogrammes die Stadtverwaltung über mögliche Radonbelastungen in Balve informiert. Bund und Land sind aufgrund einer EU-Vorgabe dazu verpflichtet.

Balve stärker belastet

Demnach ist Balve neben Sundern und Arnsberg stärker mit Radon belastet als andere Orte der Umgebung. Der Grund dafür ist das Tongebirge im östlichen Stadtgebiet, aus dem Radon stärker entweichen kann.

Die Balver Stadtverwaltung weist vorsorglich darauf hin, dass über das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW kostenlos so genannte Exposimeter ausgegeben werden. „Gerade im Bereich der Ortsteile Mellen und Langenholthausen sind diese Messungen wünschenswert, um genauere und qualifiziertere Messdaten zu bekommen“, erklärte Bürgermeister Hubertus Mühling.

Zentrale Informationen über Radon gibt das Land auf der Internetseite www.radon.nrw.de. Fragen zum Thema können auch direkt an die Mitarbeiter des Landesinstitutes für Arbeitsgestaltung gestellt werden, sie sind per Mail erreichbar unter radon@lia.nrw.de oder Telefon 0211-31011222.

