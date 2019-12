Balve. Das Heimatjahr 2020 beschert Balve viele Feiern. Bürgermeister Hubertus Mühling weiß, dass Bürger gerade im Wahljahr auch Ergebnisse wollen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Balve feiert Heimat, investiert in Bildung und Umwelt

Bürgermeister Hubertus Mühling schwört die Balver Stadtbevölkerung in seinem Grußwort zum Jahreswechsel auf das Heimatjahr 2020 ein. Das Heimatministerium NRW ermögliche „eine ganze Reihe von Heimatprojekten und Veranstaltungen“, darunter die Veranstaltungsreihe „Donnerstags aufm Dorf“.

Ein Jahr der Jubiläen

Die Ausrichtung eines Heimatjahres passt zu einer Reihe 100-jähriger Vereinsjubiläen. So feiern Schützenbruderschaften aus Beckum und Volkringhausen, der Männergesangverein Langenholthausen, der Sportverein Beckum und das Trommlercorps Eisborn. Zudem hebt Mühling „große Investitionen“ in die Feuerwehr hervor: „Anders als geplant soll für den Löschzug Garbeck ein neues Gerätehaus gebaut werden. Das Gleiche passiert für die Löschgruppen Volkringhausen und Beckum. Diese beiden Gruppen werden in ein neues, gemeinsames Gerätehaus ziehen.“

Zudem legt die Stadt Geld in Bildung an. Mühling: „Ich weiß, dass in den Schulen sehr gute Arbeit geleistet wird und die Lehrerkollegien die Digitalisierung massiv fördern. Genau dieses Engagement gilt es, mit entsprechenden Mitteln zu unterstützen.“ Im Blick hat Mühling auch die Klima-Debatte. Er nennt den Jahrhundertsommer 2018, die großen Trockenheit 2019 und das heimische Fichtensterben als Zeichen dafür, „dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten müssen“. Die Stadt setzt auf Energie-Sparen durch Wärmedämmung, Wechsel zu LED-Beleuchtung und Heizkessel-Austausch. Mühlung betont, die Stadt kaufe „schon seit Jahren 100 Prozent Strom aus regenerativen Energiequellen ein“. Zudem habe Balve der Windkraft „im Stadtgebiet eine Chance gegeben“. Private Initiativen dazugerechnet, stamme gut 40 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. „Damit nehmen wir eine Spitzenstelle im Märkischen Kreis ein und liegen rund 30 Prozent über dem Landesdurchschnitt in NRW“, meint Mühling.

Radweg zwischen Kernstadt und Höhle

Obendrein verspricht er, dass im Frühjahr 2020 die Bauarbeiten für den Radweg zwischen Balver Innenstadt und Balver Höhle starten.