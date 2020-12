Weihnacht in Menden und Balve Sportler in Menden und Balve: Daumen drücken fürs Enkelkind

Balve/Menden Der eine erwartet ein Enkelkind, der andere wird zum Goldkoch: Wie heimische Sportler und Funktionäre Weihnachten verbringen

Weihnachten - Zeit der Besinnung auch für die Sportfamilie in Menden und Balve. Gerade in einem Jahr, dass den Sportlern, Trainern, Betreuer, Funktionären und ihren Angehörigen durch den Kampf gegen Corona einiges abverlangt hat und es weiterhin tut. Die Sportredaktion der Westfalenpost hörte sich einmal um, wie die Protagonisten in diesem Jahr die Feiertage im Kreise ihrer Lieben verleben, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften. Und dabei kam eine kleine kulinarische Reise vom Düsterloh bis zum Huckenohl zusammen. Und es wurden auch einige Dinge in Erfahrung gebracht, die man sonst nicht erfährt.

Charly Grote: Bäckermeister wird zum "Goldkoch" für die ganze Familie

"Charly" Grote ist über die Grenzen Balves nicht nur als erfolgreicher Goldbäcker bekannt. Als Präsident führte er den TuS Langenholthausen in die Landesliga. Nicht so bekannt dürfte sein, dass der Goldbäcker auch ein ausgezeichneter Koch ist. Denn Weihnachten ist die Küche im Hause Grote fest in der Hand des Hausherren. "Ich koche das Weihnachtsmenü für meine Familie", verrät "Charly" Grote. Die Liebe zum Kochen ist im Hause Grote vererbt. "Mein Vater hat schon gerne gekocht. Und dann sind Bäcker sowieso schon halbe Köche", sagt der Langenholthauser, der dann auch noch ein kleines Geheimnis seiner Schulzeit verrät. "Zusammen mit einem Schulfreund haben wir die Koch-Arbeitsgemeinschaft besucht. Das war damals schon etwas ungewöhnlich, dass Jungs am Koch-Unterricht teilgenommen haben. Ich war da immer für die Dekorationen zuständig", erinnert sich Grote schmunzelnd an die Schulzeit. Wobei es noch einen anderen Grund für den Besuch der Koch-AG gab. "Wir fanden die Lehrerin damals so toll", erinnert sich Grote an eine Schwärmerei aus der Jugend. Die Leidenschaft fürs Kochen ist ungebremst groß, und so konnte sich Familie Grote auf ein mehrgängiges Menü mit Carpaccio, Suppe, Filetbraten, Herrencreme freuen. "Es ist in der Tat so, dass ich mir da schon zwei Monate vor Weihnachten Gedanken mache und auch schon mal Überlegungen verwerfe", sagt "Goldkoch" Grote.

"Otti" Müller von der SG Balve/Garbeck: Geburstag vielleicht schon als Opa?

Christian Müller, der Vorsitzende der SG Balve/Garbeck, steht vor recht turbulenten Tagen. Denn beim Balver Original hat sich für diese Tage das erste Enkelkind seiner Tochter angekündigt. "Als Termin wurde der 27. Dezember genannt", sagt "Otti" Müller lachend. Wenn es dann die Punktlandung gibt, könnte Müller mit seinem Enkel gemeinsam Geburtstag feiern. Der ist ausgerechnet in diesem Jahr ein besonders runder "Otti" Müller wird 60 Jahre jung. Eigentlich könnte man da vermuten, dass Weihnachten im Hause Müller schon ein wenig in den Hintergrund rückt. "Doch die Geburt unseres Enkels passt doch optimal zu Weihnachten", sagt Müller, der auf weitere Traditionen nicht verzichten will. "Heiligabend sind wir bei unserer Mutter. Da gibt es schlesische Bratwurst mit Püree. Am ersten Weihnachtstag gibt es dann eine Gans mit Klößen und Rotkohl", so Müller beim Blick auf die kulinarische Karte für die kommenden Tagen. Zumal es am 29. Dezember weitergeht. "Dann wird meine Mutter 90", so Christian Müller über den turbulenten Jahresabschluss. "Auch wenn die Corona-Regeln keine Feiern zulassen, werden es schöne Tage sein", sagt der SG-Vorsitzende.

Bei "Manni" Mösta in Hüingsen gab's Raclette und Filettopf

Nicht so turbulent wie im Hause Müller dürfte es Weihnachten bei "Manni" Mösta und seiner Familie zugehen. Beim Geschäftsführer der Sportfreunde Hüingsen sind die Rollen klar vergeben - Ehefrau Kirsten kümmert sich um die lukullischen Genüsse. "Ich kann nur versprechen, dass ich meinen Teller aufessen werde. Zum Kochen bin ich nicht geeignet", schmunzelt "Manni" Mösta. Und auch diesmal setzte man in Hüingsen auf Bewährtes zu den Feiertagen. "Heiligabend gab es Raclette. Da kann sich jeder das zusammenstellen was er mag", erzählt Kirsten Mösta. Für die "Chefin" des Hauses Mösta ist es wichtig, dass die Familie am Heiligabend um den Tisch zusammensitzt. Am ersten Feiertag stand dann Filettopf auf dem Speiseplan.

Petros Tsamatos: VfL-Trainer mit Roulade statt Souvlaki

Ein paar Kilometer weiter begeht Petros Tsamatos das Weihnachtsfest mit seiner Frau Anke und den beiden Töchtern Melissa und Marina. Wer glaubt, dass beim Trainer des VfL Platte Heide Weihnachten griechische Spezialitäten auf den Tisch kommen, wird eines Besseren belehrt. "Weihnachten das ist bei uns schon richtig traditionell deutsch. Es gibt Roulade mit allen was dazu gehört und danach gibt es Geschenke", sagt Petros Tsamatos. Das Schmücken des Weihnachtsbaumes wurde von den drei Tsamatos-Damen übernommen. Dass das Corona-Virus in diesen Jahr die Freude schon trübt, dem mag auch Petros Tsamatos nicht widersprechen. "Das ist halt so. Aber es gibt nichts wichtigeres als die Gesundheit", sagt der Grieche.

Tanja Schröder und Isold Grzenia: Ganz klassisch die Bockwurst an Heiligabend

Ein richtiges Fußballer-Paar sind Tanja Schröder und Isold Grzenia. Sie kickt bei den Landesliga-Frauen des SV Oesbern, er ist Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Hüingsen. Komplettiert wird das Duo seit rund eineinhalb Jahren durch die gemeinsame Tochter. "Sie ist vielleicht noch ein wenig zu klein für Weihnachten. Aber das wird noch kommen", sieht Tanja Schröder noch ein wenig zu viel Trubel für die eigene Tochter. Doch das junge Paar hält an gemeinsamen Ritualen fest. "So gibt es Heiligabend selbstgemachten Nudelsalat mit einer Bockwurst", erzählt die SVÖ-Fußballerin. Am ersten Feiertag besucht die junge Familie dann Tanja Schröders ältere Schwester die bei Bremen lebt. "Dort gibt es dann nochmal eine kleine Bescherung und wir essen zusammen", sagt Tanja Schröder. Dort steht ein Truthahn auf den Speiseplan des Weihnachtstages.

Sehnsucht nach einer Zeit ohne Corona eint alle heimischen Sportler

So unterschiedlich die Weihnachtsessen auch sein mögen. Eines eint die heimischen Sportler auf alle Fälle: Die Sehnsucht nach einer Zeit ohne Corona.