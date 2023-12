Spielerisches und musikalisches Weihnachten in Balve

Balve Die Kirchengemeinden luden zu bunten Programmen für Jung und Alt. Aber auch die Musikvereine hatten etwas zu bieten.

Für viele Balver gehört das Krippenspiel in der heimatlichen Gemeinde zum Weihnachtsfest dazu wie der Tannenbaum im Wohnzimmer. So auch in diesem Jahr. Die evangelische Gemeinde Balve hat mit vielen Kindern das traditionelle Spiel in der evangelischen Kirche an der Hönnetalstraße aufgeführt. Archivar Oliver Prio berichtet von einem „wundervollen Schauspiel“ der jungen Darsteller beim Familiengottesdienst am heiligen Abend.

Die katholische Gemeinde St. Blasius hat einen anderen Ansatz gewählt: das „Warten auf das Christkind“ wurde von der Gemeinde gut angenommen. Theresa Wagner, Gemeindereferentin St. Blasius, berichtet von einem bunten Nachmittag: „22 Kinder kamen ins Pfarrheim. Wir haben zusammen das Pfarrheim weihnachtlich dekoriert und zusammen Weihnachtssterne gebastelt. Die haben wir dann an die Fenster geklebt. Die Kinder haben auch Bilder gemalt und gesungen. Die Musik dazu kam von Pastor Naton.“ Die Kinder zwischen fünf und zehn Jahren wurden sich untereinander mit einem Kennenlernspiel vertraut gemacht, erklärt die Gemeindereferentin. Sie hat zusammen mit Pastor Christian Naton diesen Nachmittag gestaltet, der es Kindern ermöglichte, das Weihnachtsfest auf spielerische Weise zu begehen und zu erkunden. „Ich glaube, die Kinder hatten viel Spaß“, resümiert Wagner stolz den heiligen Abend. Gegenüber dieser Redaktion zeigt sie sich auch besonders begeistert von der Stimmung vor Ort: „Die Kinder kannten uns als Team ja bislang so gut wie gar nicht und trotzdem hatte sie alle gute Laune. Auch die Eltern zeigten große Dankbarkeit. Das war wirklich schön“

Spontanes Konzert

Aber auch die Musikvereine Balve und „Amiticia“ Garbeck wollten der Balver Gemeinschaft etwas bieten. Der Musikverein Balve stellte sich mit einem Bläserensemble auf den Kormke-Kreisel an der Sparkasse und spielte im abendlichen Licht unter der weihnachtlichen Beleuchtung der Stadt stimmungsvolle Lieder. Der „Amiticia“ Garbeck hat sich am frühen Nachmittag mit einem Blechbläserkreis bei Busche aufgestellt und ebenso stimmungsvoll das Dorf, unter der Leitung von Dirigent Michael Volmer, in musikalischen Wohlklang gehüllt.

