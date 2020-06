Königspaar aus Eisborn: Hans-Dieter und Monika Kolossa haben die Schützen in Langenholthausen gegrüßt. Die beiden freuen sich natürlich auch ihrerseits über Grüße am kommenden Wochenende, wenn die Schützenbruderschaft St. Antonius gefeiert hätte.

SCHÜTZENFEST So einfallsreich tricksen Eisborn Schützen Corona aus

Eisborn. Kein Schützenfest - na und? Eisborns Schützen wollen sich am Wochenende mit einem Überlebenspaket versüßen. Die Idee geriet unerwartet zum Hit.

Die Schützenbruderschaft St. Antonius Eisborn lässt sich die Freude am Feiern nicht nehmen – auch wenn das für das kommende Wochenende geplante Schützenfest der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Brudermeister Gisbert Sprenger & Co. haben sich etwas Besonderes ausgedacht. Sie hoffen natürlich, dass sich auch die Fans der Eisborner Schützen bei den Schützengrüßen kreativ werden.

Doch der Reihe nach. Die Eisborner erinnern am Samstag, 13. Juni, zunächst an die verstorbenen Vereinsmitglieder und Weltkriegsopfer. Nach dem Besuch der Vorabendmesse um 18.30 Uhr wird ein Kranz am Ehrenmahl niedergelegt. Mit dabei: Königspaar Monika und Hans-Dieter Kolossa.

Flaggen im Dorf

Beinahe von selbst versteht sich, dass sich die Schützen Beflaggung im Dorf wünschen. Volkringhausen und Langenholthausen haben bereits ganze Arbeit geleistet.

Das Tambourkorps Holzen in Eisborn: Am Wochenende hätte die Musik im Höhendorf gespielt (Archivbild). Foto: Peter Müller / WP

Die bittere Notwendigkeit, dieses Jahr aufs Fest zu verzichten, will der Verein Mitgliedern und Freunden mit einem „Überlebenspaket inklusive Notversorgung“ versüßen. „Wir feiern eine Sause, aber jeder zu Hause,“ meint Gisbert Sprenger. Wie geht das? Die Eisborner Schützen stellen ein Festpaket für daheim zusammen. Zum Inhalt gehören neben acht Flaschen Warsteiner vier Liköre, zwei Currywürstchen sowie ein Lebkuchenherz und gebrannte Mandeln. Weiter wird jedem Paket noch eine Überraschung beigelegt. „Inzwischen hat sich aus einer Idee ein richtiger Renner entwickelt,“ freut sich Gisbert Sprenger, „wir haben Bestellungen von Lendringsen bis Neuenrade vorliegen.“ Die Schützen planten mit 80 bis 100 Paketen. Jetzt rechnen sie mit 160 Stück. Mehr als 120 Pakete sind bereits vorbestellt. Interessenten sollten sich sputen. Die „Schützenfest@home-Pakete“ werden am Samstag vom Vorstand verteilt. Der gesamte Inhalt des Pakets stammt von den Partnern stammt, die üblicherweise auf dem Schützenfest ihre Waren anbieten. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden bei der Verteilung natürlich eingehalten. Bestellungen nimmt Schriftführer Stephan Spiekermann entgegen (spiekermanneisborn@gmx.de). Schützengrüße mit Foto und WP-Adler bitte an balve@westfalenpost.de.