Seit 50 Jahren „knackt“ es freitags in Eisborn. Martin Danne, Günter Rommel, Gisbert und Erwin Sprenger und Wilhelm Peters treffen sich in Sprengers gemütlichem Gartenhaus. Das Quintett widmet sich einmal wöchentlich seinem liebsten Hobby: Sie spielen Knack, auch 31 genannt, und klönen dabei. Das Gründungsmitglied der Gemeinschaft, Franz Köster, ist leider 2009 verstorben.

Die inzwischen alle um die 70 Jahre „jungen“ Männer verbindet von Kindheit an eine feste Freundschaft. Sie kamen alle kurz hintereinander als Hausgeburten in Eisborn zur Welt. Alle sind zusammen in Eisborn zur Schule gegangen. Dann nach Bundeswehr und Lehre fing es richtig an zu „knacken“. Am 13. Januar 1970 gründeten die Liebhaber des Kartenspiels den Club.

In Frage gestellt wurde diese Freundschaft nie. „Auch als wir unsere Frauen kennen lernten, hielt unsere Freundschaft das aus. Sie haben uns unterstützt. Das wäre nicht gut gegangen, wenn die Frauen das nicht mitgemacht hätten“, plaudert Erwin Sprenger aus dem Nähkästchen.

So sind bei der Jubiläumsfeier im Januar im Speiseraum der Eisborner Schützenhalle ganze Familienclans dabei gewesen. Mit Kindern und Enkelkindern kommt die Jubiläumsgesellschaft auf stattliche 57 Personen, die aber auch sonst in das Gemeinschaftsleben mit einbezogen werden.

Knackbrüder auf Reisen

In den Anfangsjahren wanderten die Kartenfans mit Kind und Kegel zum Zelten nach Hövel oder Enkhausen. Fußballspiele, Nachtwanderungen und Fahrten mit dem Planwagen von Hermann Spiekermann schufen Erlebnisse, an die sich alle bis heute gern erinnern. Auch die Ehefrauen sind bis heute gerne dabei und begleiten die „Knackbrüder“ auf Reisen. „Gemeinsam waren wir schon in Kopenhagen, London, Berlin, Paris und München. Auch Ahr, Mosel und Rhein konnten sich schon über unseren Besuch freuen“, erzählt Gisbert Sprenger. Auch für die Gesundheit wird etwas getan. Jedes Vierteljahr geht es gemeinsam zum Schwimmen.

Höhepunkt des Jahres ist das gemeinsame Vogelschießen mit Ehefrauen, Kindern und Enkelkindern. Mit dem Luftgewehr wird ein aus Gasbeton geschnitzter Vogel von der Stange geholt. Eine Königskette gibt es dann auch.

„Das Knackspiel ist wunderbar. Dabei kann man so schön reden“, erzählt Günter Rommel „Unterhaltung muss eben sein!“ An Unterhaltung mangelt es den Herren nicht, und das scheint auch fit zu halten. Die Knackbrüder „knacken“ zwar, aber noch nicht in den Knochen.