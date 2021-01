BALVE Schnadt: "Mühling will die Verwaltung aufplustern"

Balve UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt bläst zur Attacke. Er kritisiert Bürgermeister Hubertus Mühlings Plan. Der will sechs neue Stellen.

Balve. Die Opposition kritisiert den Stellen-Plan von Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU). Warum, legte UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt im Gespräch mit der Westfalenpost dar.

Neue Struktur im Rathaus

Mühling hatte angekündigt, sechs neue Stellen im Rathaus zu schaffen - unbefristet. Er argumentierte im WP-Gespräch, in der Verwaltung stehe ein Generationswechsel an. Zudem müsse sie zusätzliche Aufgaben erledigen. Eine davon sei die Digitalisierung von Service-Angeboten für Bürger sowie von hausinternen Abläufen. Außerdem hatte Mühling hat bereits beim Abschied von Ordnungsamtsleiter Marcus Kauke organisatorische Änderungen in der Verwaltung ins Auge gefasst.

Fünfter Fachbereich kommt

„Bis jetzt hatten wir vier Fachbereiche“, erklärte Schnadt, „künftig haben wir fünf.“ Demnach wird das Hauptamt unter Rathaus-Vize Michael Bathe umstrukturiert. Er verliert die Zuständigkeit für die Schulen. Im Gegenzug übernimmt er die Leitung des Ordnungsamtes. Die Kämmerei (Fachbereich 2) unter Hans-Jürgen Karthaus bleibt unverändert. Neu sei allerdings der Fachbereich 3, sagte Schnadt. Als Mann an der Spitze sei André Flöper im Gespräch. Ihm untersteht – vorgesetzt, Mühlings Plan geht durch – der Bereich Schulen. Als Kandidat für die Leitung des Fachbereichs Bauen gilt Sven Rothauge. Bisher war Mühling zuständig für den Bauhof. Veränderungen sind laut Schnadt auch für den Fachbereich 5 vorgesehen. Dort wird der Kurs der Stadtwerke bestimmt. Bisher war Mühling Chef. Kämmerer Karthaus firmierte als kaufmännischer Geschäftsführer.

Wie hoch die Mehrbelastung für den Haushalt ist

„Damit können wir leben“, kommentierte Schnadt, „womit wir nicht leben können, sind die sechs neuen Planstellen, die Mühling haben will.“ Der Oppositionsführer machte eine Rechnung auf. Der Stellenzuwachs belaste um einen Mehrbetrag von etwa 422.000 Euro im Jahr. Diese Summe enthalte alle Kosten, die für eine Kommune anfallen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 4,562 Millionen für Personal ausgegeben. In drei Jahren sei 5,3 Millionen Euro für die Rathaus-Mannschaft fällig.

IT-Wartung an Dienstleister vergeben

Der Inhaber oder die Inhaber einer der geplanten neuen Stellen soll sich auf die Digitalisierung kommunaler Aufgaben kümmern. Schnadt ist überzeugt davon, dass diese Herausforderung nicht rathaus-intern gemeistert werden müsse: „Dabei geht es vor allem um den First- und Second-Level-Support.“ Gemeint sind Service und Wartung von Software und IT-Systemen.

Auch wenn Fördergeld winke, sei eine externe Lösung billiger für die Stadt, argumentierte Schnadt. Verträge mit Dienstleistern seien kündbar, wenn die Leistung schlecht sei oder schlichtweg nicht mehr benötigt werde. Denkbar sei beispielsweise ein Systemhaus. „Das will Mühling nicht“, meinte Schnadt, „er sieht das so: viel Mann, viel Ehr‘. Er will die Stadtverwaltung aufplustern.“

Schnadts Fazit: „Wenn eine jährliche Mehrbelastung von einer Dreiviertel Million dabei herumkommt, dann müssen wir ehrlich sagen: Das kann die Stadt nicht stemmen.“

Wann die Mehrheitsfraktion tagt

Der Oppositionsführer befürchtet, dass sich die Stadt corona-bedingt mehrere Jahre lang mit Mehrbelastungen für Sozialkosten einerseits und Mindereinnahmen durch Steuerausfälle andererseits einstellen müsse.

Mit baulichen Investitionen hat die Opposition indes keine Probleme – außer der Tatsache, dass es bei Baumaßnahmen wie der Neugestaltung der Dorfmitte Garbeck erheblichen Zeitverzug gegeben habe.

Wie die Mehrheitsfraktion CDU zum Haushaltsentwurf steht, ist noch ungeklärt. Die Union geht erst am kommenden Samstag in Klausur.

Mehr Informationen aus dem Hönnetal: wp.de/staedte/balve