Sanssouci: „Erinnerungspunkt“ zum Gedenken an NS-Opfer

Der Lendringser Regionalhistoriker Antonius Fricke hat seine Forderung aus dem Jahr 2016 erneuert, in Sanssouci einen „Erinnerungspunkt“ an der B 229 zum Gedenken an die Opfer des sogenannten Arbeitserziehungslagers der Gestapo in Sanssouci zu errichten. Deshalb hat der Christdemokrat einen neuen Antrag an Bürgermeister Hubertus Mühling gestellt.

Fricke hat ein Lebensthema: Die Aufarbeitung der NS-Geschichte im nördlichen Märkischen Kreis ist eng verbunden mit dem monströsen Tunnelprojekt „Eisenkies/Schwalbe 1“, mit dem die Nazis unabhängig von ausländischen Öllieferungen werden wollten. Im Lager Sanssouci waren rund 400 ausländische Zwangsarbeiter untergebracht. Das Lager wurde wegen seiner Arbeits- und Lebensbedingungen von Historikern einem KZ gleichgestellt. Jetzt will der Lendringser Spuren an der B 229 in Sanssouci sichern.

Interesse historisch begründet

Regionalhistoriker Antonius Fricke will die Geschichte des monströsen Nazi-Projektes „Eisenkies/Schwalbe 1“ aufarbeiten. Foto: Jürgen Overkott / WP

Er will die Neugestaltung der B 229 in Sanssouci zum Anlass nehmen, Erinnerungsarbeit zu leisten. Fricke betonte bereits vor vier Jahren, sein Interesse sei lediglich historisch begründet; den Ausbau der B 229 hält er für sinnvoll.

Er warb schon vor vier Jahren dafür, bei einer Neutrassierung vor Ort einen „Erinnerungspunkt“ zu errichten. Das Mahnmal solle einen Hinweis auf den Friedhof in Beckum enthalten; dort sind KZ-Opfer aus Sanssouci in Reihengräbern beerdigt worden.

In der Sache waren Fricke und Mühling damals nahe beieinander. Reste der Baracken in Sanssouci waren bereits vor Jahren vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe „freigelegt und dokumentiert“ worden. Mühling teilte Frickes Wunsch, „dass im Zuge der zukünftigen Straßenbauarbeiten nach Möglichkeit an der Stelle der damaligen Baracken ein ,Erinnerungspunkt’ geschaffen wird“.

Angesichts der Neuterrassierung der B 229 in Sanssouci hat Fricke den „Erinnerungspunkt“ wieder ins Gespräch gebracht. Laut Landesbetrieb Straßen NRW beginnen die Bauarbeiten vermutlich 2021.

Eine aktuelle Antwort von Mühling steht bisher aus.