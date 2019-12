Diese Tresore lagen am Wochenende im Wald bei Eisborn

Polizei Reiterin entdeckt in Balve-Eisborn Panzerschränke im Wald

Balve. Eine Reiterin, die mit ihrem Pferd auf einem Waldweg in Eisbon unterwegs war, entdeckte am Samstagmittag zwei aufgebrochene Panzerschränke.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reiterin entdeckt in Balve-Eisborn Panzerschränke im Wald

Eine Reiterin entdeckte am Samstagmittag zwei Panzerschränke an einem Waldweg oberhalb der Straße Zum Blechen in Balve-Eisborn. Drumerhum lagen diverse Kugelschreiber, Taschenlampen, unbenutzte Portemonnaies. Auffällig war ein silbernes Armkettchen mit einer Namensgravur, berichtet die Polizei.

Die Polizei stellte die aufgebrochenen Tresore sicher.