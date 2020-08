Die Polizei sucht Zeigen, die Hinweise geben können, wer in Frühloinghausen am Freitag einen Pferdeanhänger gestohlen hat.

Frühlinghausen. In Frühlinghausen wurde ein Pferdeanhänger gestohlen. Was bisher bekannt ist.

Ein Pferdeanhänger ist in Frühlinghausen gestohlen worden. Am Haarlohweg verschwand Freitag zwischen 3 und 7 Uhr ein Pferdeanhänger der Marke WM-Meyer mit dem Kennzeichen MK-TB 280, wie ein Sprecher der Kreispolizei in Iserlohn am Montag mitteilte. Zeugen-Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen: Telefon 02373-9099-0.