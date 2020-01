Die Vorfreude steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Peter Trautes und sein Kumpel DJ Schanko freuen sich wie ewige Lausbuben auf die „Tanzbar“ Nummer sieben in Langenholthausen. Die Sause findet am Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, statt. Karten gibt’s ab Samstag, 1. Februar. Der Preis ist mit acht Euro stabil geblieben. Die beiden Veranstalter sind immer für eine Überraschung gut. Was gibt’s diesmal?

Volle Hütte: In der „Tanzbar“ geht es atemlos durch die Nacht. Foto: WP

Peter Trautes und Schanko blinzeln listig beim WP-Besuch. „Unsere Deko hat es mit Urlaub zu tun. Sagen wir mal so: Es geht in südliche Richtungen.“ Die Party lebt, wie gewohnt, von einer aufwendigen Bühnen-Deko und ruhigen Licht-Effekten. „Flackerlicht“, sagt Trautes, „gibt es bei uns nicht. Das gibt Probleme bei Brillenträgern.“

Langenholthausens Schützen zapfen

Die beiden Gaudi-Burschen haben ihre Ehefrauen Ulrike und Birgit im Team. Sie sorgen für Tisch-Deko und Gastronomie. Den Thekendienst übernimmt eine Truppe der Langenholthausener Schützen. 26 Leute sind unterm Strich im Einsatz.

Immer gut drauf: Martin „Schanko“Völkner und Peter Trautes ( v.l.n.r) in der Tanzbar Foto: WP

Trautes und Schanko heizen dem Party-Volk mit Disco-Fox ein. Stilistisch sind sie breit aufgestellt. „Ich habe die Top 50 – später waren es ja die Top 100 – von 1955 bis 2000 aufgearbeitet“, sagt Schanko. Schwergewichtige Langrillen und CDs waren gestern – heute sind kleine, kompakte Datenträger angesagt. Schanko hat ein großes Ziel: Die Tanzfläche muss voll sein – und zwar vom ersten bis zum letzten Moment. Trautes zeigt Videos, die’s beweisen. „Gänsehaut“, sagt er.

Feier-Muffel werden mit aufblasbaren Gitarren in Schwung gebracht. Zum schaufelnden Rhythmus von Status Quo hat das schon Fußkranke in Bewegung gesetzt. Trautes: „Viele Fans warten schon darauf.“ Überhaupt warten Feierbiester darauf, dass der Kartenverkauf beginnt. Die „Tanzbar“ hat längst Kult-Status – auch in Nachbarstädten wie Menden, Hemer, Iserlohn. 600 Tickets sind zu haben. Ein kleines Kontingent bleibt für Schichtdienstler an der Abendkasse.

Karten gibt’s bei der Goldbäckerei Grote in Balve, Langenholthausen, Beckum, Garbeck und im Hagebaumarkt. Telefon-Order: 0171-4006475.