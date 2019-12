MK-Kita-Portal: So können Eltern ihre Kinder anmelden

Das Jugendamt des Märkischen Kreises führt zum Kindergartenjahr 2020/21 ein Online-Anmeldeportal ein. Der Kreis hat eine Liste oft gesteller Fragen mit den entsprechenden Antworten zusammengestellt.

Warum wird das Online Anmeldeverfahren eingeführt?

Mit der Einführung des Kita-Anmeldeportals wird das Anmeldeprocedere für alle Beteiligten effizienter, übersichtlicher und bequemer und das Zu- und Absageverfahren kann schneller als bisher abgeschlossen werden.

Welche Kommunen werden über das Kita-Portal MK abgedeckt?

Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Schalksmühle.

Wann beginnt der Anmeldezeitraum für einen Kita-Platz ab 1. August 2020?

Vom 2. Januar 2020 bis zum 19. Januar 2020 können Eltern ihr Kind online über das Kita-Portal MK anmelden.

Was müssen Eltern beachten, wenn ihr Kind bereits auf einer oder mehreren Wartelisten steht?

Eltern, dessen Kind auf einer Warteliste steht, müssen ebenfalls das Kita-Portal MK nutzen.

Wie läuft die Anmeldung zukünftig ab?

Elterm können sich zunächst online ein Überblick über die Kindertageseinrichtungen im Kreis verschaffen. Nach der Sichtung der Einrichtungen sollten Eltern sich mit den Kindertageseinrichtungen in Verbindung setzen und einen Termin zum persönlichen Kennenlernen vereinbaren. Anschließend können Eltern ihr Kind in allen für sie in Frage kommenden Kindertageseinrichtungen online über das Kita-Portal MK anmelden.

Vom 20. Januar an werden die Kindertageseinrichtungen die Zu- und Absagen per Post verschicken. Danach werden sich die Eltern mit den Kindertageseinrichtungen in Verbindung setzen, um einen Termin zum Abschluss des Betreuungsvertrages zu vereinbaren.

Wie läuft die Anmeldung ab, wenn Eltern keinen Zugang zum Internet haben?

Eltern ohne Internetzugang können ihre Anmeldung in ihrer Wunsch-Kita abgeben. Dort wird diese dann in das System eingepflegt.

Das Kita-Portal MK ist vom 2. Januar an erreichbar über die Homepage des Märkischen Kreises oder direkt über folgenden Link: . Fragen zum Kita-Portalkönnen per Mail an oder telefonisch über 02351-966-5854 gestellt werden.