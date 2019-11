Mit Amigos in Garbeck zurück in 80er: Blick hinter Kulissen

Garbeck. Zurück in die Zukunft: Die Amigos bitten am 23. und 30. November in Garbeck zu einer Zeitreise. Die WP warf einen Blick hinter die Kulissen.

Gleich zwei Mal geht’s in Garbeck zurück in die Zukunft. Die Amigos lassen an diesem und am kommenden Samstag in der örtlichen Schützenhalle die 80er Jahre aufleben. Die 21. Ausgabe des „Festivals der Liebe“ feiert die bunte Zeit von neonfarbenen Hosen und Föhnwellen.

Hämmern, Sägen, Tackern, Bohren: Bereits seit Montag wird in der Schützenhalle fleißig aufgebaut und dekoriert. Eine fleißige Truppe von rund 20 Helfern gibt ihr Bestes, um den Saal farbenfroh erstrahlen zu lassen. Augenfällig ist bei der Saal-Dekoration der Tribut an einen fast vom Markt verschwundenen Tonträger; die Musikcassette. Genauso auffällig sind Styropor-Platten an der Decke, die farbig angestrahlt werden. Ach ja, 99 Luftballons sind auch zu sehen.

Amigos-Posaunist Christoph Bathe freut sich aufs „Festival der Liebe“. Foto: Sven Paul / WP

Mit auf der Bühne steht der Posaunist Christoph Bathe, der der WESTFALENPOST buchstäblich einen Blick hinter die Kulissen gewährte. Er ist einer von 23 Musikern, die in diesem Jahr auf der imposanten Bühne, die an nur einen Abend von der Firma Acoustic-Network aufgebaut wurde, in der Halle spielen. „Bereits im Mai haben wir angefangen zu planen und uns ein Motto für das diesjährige ,Festival der Liebe‘ überlegt.“ In diesem Jahr lassen wir die bunten 80er Jahre in all ihren Facetten wieder aufleben.“

Bereits im Sommer lagen die Notenblätter für Garbecks Supersause auf den Pulten der Amigos. „Seit August proben wir regelmäßig unsere Stücke“, erzählt Christoph Bathe.

Amadeus wird gerockt

Und das Repertoire ist mit 50 Stücken sehr umfangreich. Neben bekannten Stücken aus den Charts und der Schlagerwelt hat die Truppe passend zum Motto auch Klassiker der 80er Jahre mit ins Programm genommen – etwa „The Boys of Summer“ aus der Feder von Eagles-Schlagzeuger Don Henley aus dem Jahre 1984. Dieses Lied spiegelt gut die musikalische Richtung der 80er da. Synthesizer und Drumcomputer durften damals in den meisten Hits nicht fehlen. Auch „Rock me Amadeus“ des verstorbenen Österreichischen Ausnahmetalents Johann Hölzel – besser bekannt als Falco – bringt das Publikum auf Touren. Falco gelang übrigens seinerzeit das Kunststück, mit einem deutschsprachigen Stück die amerikanischen Billboard-Charts zu stürmen.

Party mit 99 Luftballons Foto: Sven Paul / WP

Mit der Hard-Rock-Gruppe Steel Panthers feiern die 80er in diesen Monaten wieder fröhliche Auferstehung. Die Amigos verfolgen das Revivial der Langhaarperücken, Spandex-Hosen und bunten Gitarren aufmerksam.

Kein Wunder, dass neonfarbene Jogginganzüge, eine knallige Deko und eine große, bunte Lichtshow auf die Besucher des Doppelkonzerts warten.

Die Fans der Amigos lieben das. „Die Veranstaltung war innerhalb kürzester Zeit bereits ausverkauft. „Pro Abend erwarten wir rund 1000 feierwütige, jung gebliebene 80er- Fans“, sagt Christoph Bathe voller Vorfreude.

Lange Nacht

Der Einlass ist am 23. wie am 30. November jeweils um 19 Uhr, und die Musik beginnt um 20.30 Uhr. Fans wissen, dass das der Beginn einer langen Nacht ist. „Wir spielen an beiden Terminen bis um etwa 1.15 Uhr in der Früh, und wir heizen allen so richtig ein“ verspricht der Posaunist der Truppe. „Auf Euch wartet ein bunter und schriller Trip zurück in die Zeit“, fügt Christoph Bathe in Richtung Publikum hinzu. Er heißt die Fans willkommen zu einer Zeitreise in die 80er. In Garbeck hat die Vergangenheit Zukunft.