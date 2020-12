Mellener Fensterkalender; Advents-Erlebnis trotz Corona

Mellen In Mellen sind ab Heiligabend 24 weihnachtlich geschmückte Hausfenster zu sehen. Ein kleiner Spaziergang lohnt allemal

Der volle Glanz entfaltet sich erst an Heiligabend. Doch der Weg der Mellener Adventsfenster hüllt das Golddorf schon seit dem 1. Dezember in ein ganz besonderes Licht. Ulla Dransfeld hatte die Idee zu diesem corona-konformen Adventserlebnis.

Die Idee des Adventskalenders ist hier wie folgt umgemünzt: An jedem Abend im Dezember erstrahlt irgendwo im Dorf ein weiteres Fenster im weihnachtlichen Glanz. "Ich wollte unbedingt etwas Positives in dieser Zeit machen", erklärt die Mellenerin Ulla Dransfeld. So entstand die Idee der Adventsfenster.

Ulla Dransfelds Aufruf zum Mitmachen stößt auf großes Echo

Ihr Aufruf stieß auf so große Resonanz, dass am Ende sogar gelost werden musste. Öffentliche Orte wie Pfarrheim und Kirche kamen auch dazu, die weiteren Tage wurden auf Häuser und Familien verteilt. Das Türchen, besser: das Fenster Nummer 1 ließ sich die Initiatorin selbst nicht nehmen. Sterne und Kerzen leuchten in hellen, warmen Farben durch Transparentpapier, dazu eine kleine Lichterkette. Und direkt daneben steht schon der Christbaum parat. "Ich hatte nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Aber viele haben daraus ein Projekt für die ganze Familie gemacht", sagt Ulla Dransfeld, "haben sich Gedanken über das Schmücken und Ausleuchten ihres Fenster gemacht, gemeinsam gewerkelt. Schön finde ich, dass die Fenster deshalb so unterschiedlich geworden sind."

Rundgang im Golddorf zeigt kreative Vielfalt von Laser bis Scherenschnitt

Was ein kleiner Rundgang durch das Dorf eindrucksvoll beweist: bunter Laser auf der Fassade des Landmarktes, anderswo Scherenschnitt, Fingerfarben oder Lichterglanz zwischen Tannengrün und Holz. Familie Gödde zum Beispiel, deren Hof sonst auch immer beim Martinsmarkt ein zentraler Anlaufpunkt ist, konnte auch einiges verwenden, was in diesem Jahr nicht mehr auf den heimischen Weihnachtsbaum aufgehängt werden sollte. In der Kreativität hat man sich nirgendwo einschränken lassen: in der Balver Straße 6 schüttelt Frau Holle Schnee aus dem ersten Stock.

Löschgruppe Mellen baut Miniatur eines Brandeinsatzes nach

Die Mellener Löschgruppe hat im Fenster des neuen Gerätehauses die Miniatur eines Brandeinsatzes nachgebaut. Für das Pfarrheim wurde die Krabbelgruppe aktiv, Sterntaler ist auch mit dabei. In dem Haus zwischen Kirche und Pfarrheim sitzt - passenderweise seit dem 6. Dezember - der Nikolaus in Lebensgröße. Ulla Dransfeld hat diese Puppe selber gestaltet, das Gewand geschneidert. Und für das Fenster daneben auch in ihren eigenen Fundus gegriffen: Hier sieht man einen wunderschönen Engel, gezeichnet mit Rötel - eine uralte Technik aus Mineralfarben.

Weitere Themen Balver Bäcker: Grote und Tilmann an Feiertagen geschlossen

Balver Künstler Franz Buschmeyer schuf einen wunderschönen Engel

Der Balver Künstler Franz Buschmeyer (1873 - 1952) schuf einst diesen Engel, der sonst über Ulla Dransfels Zuhause wacht. Jeden Tag mit Einbruch der Dunkelheit schaltet sich ein weiteres Fenster ein. Für den Höhepunkt an Heiligabend ist die St. Barbarakirche ausgewählt. Dann wird auch den Blick auf die Krippe und die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem freigeben, und der Mellener Weihnachtsweg mit 24 Stationen ist komplett.

Fenster werden schon den ganzen Dezember über besucht

Doch schon die ganze Adventszeit über sind Menschen alleine oder ganz corona-gerecht in der Familie unterwegs zu den einzelnen Fenstern. Gerade mit Kindern machen manche daraus ein richtig schönes Ritual in dieser besonderen Vorweihnachtszeit, wie Ulla Dransfeld beobachtet hat. Diesen Weg, der ganz komplett durchaus an die zwei Stunden dauern kann weil immer wieder auch der Blick auf Details nötig ist, darf natürlich gerne auch von Auswärtigen besichtigt werden.

Initiatorin sieht, dass sich immer mehr Mühe mit den Fenstern gemacht wird

An manchen Stationen muss man für den genauen Blick auch auf das Grundstück treten, was aber ausdrücklich erlaubt ist. Ein Wettbewerb um die größte und strahlendste Dekoration sollte es natürlich nicht werden, unterstreicht die Ideengeberin. "Aber ich habe das Gefühl, dass sich auch die Häuser ohne eigene Nummer mit ihrer Dekoration dieses Jahr noch etwas mehr Mühe gegeben haben."

Für Adventsfenster des kommenden Jahres gibt es schon eine Warteliste

Für die Adventsfenster im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall schon eine Warteliste. Wer weiß, was sich aus dieser Idee im Coronajahr noch alles entwickelt. Wenn es Ende 2021 hoffentlich wieder möglich ist, kann man die einzelnen Fenster ja vielleicht auch mit einem gemütlichen Beisammensein davor verbinden, mit Glühwein oder Musik. Andere Orte kennen solch eine Tradition bereits. Ulla Dransfeld hat für das Weihnachtsfest mit ihrer Familie entschieden: vor dem gemeinsamen Essen geht es einmal den Weg aller Adventsfenster entlang. Und sie hofft, dass die Lichter hier auch noch ein bisschen nach dem Heiligabend erstrahlen werden.

Kirche St. Barbara ist an Heiligabend die Nummer 24

Tipps zum Schluss: An den beiden Infotafeln am Mellener Dorfplatz (Bushaltestelle) sowie an der Kreuzung Balver Straße/Sorpestraße hängt eine Karte des Dorfes mit allen Stationen. Nach dem neuesten Fenster an der Poststraße 6 ist an Heiligabend die Kirche St. Barbara die Nummer 24.