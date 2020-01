Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als „Gedächtnisstörung“

Am Anfang der Krankheit sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses. Die Betroffenen verlieren so mehr und mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine Demenz ist jedoch weitaus mehr als eine einfache „Gedächtnisstörung“. Sie kann sich auch in einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens sowie der Orientierung zeigen. Somit erschüttert eine Demenzerkrankung das ganze Sein des Menschen – seine Wahrnehmung, sein Verhalten und sein Erleben.

Es gibt viele verschiedene Formen und Ausprägungen - „Alzheimer“ oder „Lewy Body“ sind nur zwei von vielen. Eine frühe Diagnose ist wichtig. Genau wie die Unterstützung betreuender Angehöriger. Der „Treffpunkt Demenz Balve e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen und Angehörigen Anlaufstelle und Hilfe zugleich zu sein. Der Verein hat sich „die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Demenz in Balve und Umgebung und Entlastung für die Angehörigen“ zum Ziel gesetzt. Der Treffpunkt ermöglicht auch Schulungen zur niederschwelligen Betreuung nach §45 SGB 12, für Angehörige oder als berufliches Sprungbrett. Der im Jahr 2014 gegründete Verein wird unterstützt vom Gesundheitscampus und der Senioreneinrichtung St. Johannes. Vorsitzende und Ansprechpartnerin ist Heike Guth-Mindhoff, 02375/204400.