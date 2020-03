Medizinberufe: Fachkräfte fehlen im Hönnetal

Balve. Dem Förderverein Förderverein zur Unterstützung der Bürgerstiftung Balve ist ein Kunststück gelungen. Er hat es geschafft, die medizinische Versorgung in der Stadt auf einem hohen Niveau zu halten – obwohl das Marienkrankenhaus 2012 geschlossen wurde. Auch wenn das Gesundheitscampus Sauerland längst zum Vorbild für andere Gemeinden gleicher Größenordnung geworden ist, gibt es für den Förderverein ungebrochen viel zu tun. 2019 unterstützte er die Arbeit von Einrichtungen im medizinischen wie therapeutischen Bereich mit 14.000 Euro, wie Vorsitzender Dr. Paul Stüeken sr. bilanzierte.

Wird unterstützt: der Kneipp-Verein Foto: Sven Paul / WP

Von finanzieller Unterstützung des Fördervereins profitierte der Verein „Treffpunkt Demenz“, der Demenzkranke und deren Angehörige mit Rat und Tat unterstützt. Auch das Katholische Seniorenheim St. Johannes wurde bedacht. Für Zuschüsse freuten sich zudem das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und nicht zuletzt der Kneipp-Verein.

Campus will weiter wachsen

Campus-Geschäftsführer Ingo Jakschies betonte in seiner Bilanz, die Einrichtung habe in achtjähriger Arbeit einen „Platz in den Herzen der Menschen gefunden“.

Der neu eröffnete Kneipp-Garten im hinteren Teil des Campus’ werde „immer beliebter“. Jakschies führte den Erfolg darauf zurück, dass der Kneipp-Verein mit Grill-Aktionen Gesundheit und Genuss vereine.

Mit den Maltesern präsentierte Jakschies einen Neuzug im Campus. Der Verein nutzt die ehemalige Krankenhaus-Küche. Die Malteser richten seit geraumer Zeit „mit erheblichen Fördermitteln“ ein Schul- und Fortbildungszentrum im Erdgeschoss ein: „Wir freuen uns besonders über diesen neuen Mieter, weil er wunderbare Schnittstellen zu anderen Mietern und Nutzern ermöglicht, da die Malteser angekündigt haben, gerne auch zusammen mit anderen Akteuren des Campus Veranstaltungen und Schulungen durchzuführen.“

Wird unterstützt: der Verein „Treffpunkt Demenz“. Das Foto zeigt die Vorsitzende Heike Guth-Mindhoff beim Bürgerforum „WP vor Ort“ mit WP-Redakteur Jürgen Overkott. Foto: Peter Müller/WP

Erfolge vermeldete Jakschies auch für den medizinischen Sektor. Das Team von Dr. Krebs wachse. Er biete inzwischen an mehreren Tagen im Monat spezielle Sprechstunden für Nieren- und Diabetes-Patienten im Campus an. „Das Team des MVZ St. Damian vermisst sehr Herrn Dr. Hautkappe, der leider sehr schwer erkrankt ist“, fügte Jakschies hinzu.

Jakschies deutete eine Erweiterung des Angebotes an. Details indes nannte er noch nicht. „Aktuell planen wir im Campus auch eine bauliche Ausweitung und sind dazu in Kürze mit der Bürgerstiftung im Gespräch.“ Anfragen zum Campus aus anderen Gemeinden und Bundesländern signalisieren Jakschies und Co-Geschäftsführer Bernd Krämer, auf dem richtigen Kurs zu sein.

Ergotherapeutin Katharina Görlitz hat eine weitere Mitarbeiterin angestellt und einen weiteren Therapieraum angemietet. Jakschies: „Für diese Mitarbeiterin hat sie lange suchen müssen und ist daher um so zufriedener.“

Görlitz’ Suche spiegelt den Fachkräfte-Mangel im Gesundheitswesen. Er sei „in allen Bereichen leider spürbar“. Jakschies: „Die DRK Tagespflege sucht, genauso wie die beiden Wohngruppen, ständig nach Pflegepersonal. Der ambulante Pflegedienst ,MobiDoc’ kann seit Wochen keine weiteren ambulanten Patienten aufnehmen, weil sie die Anzahl der Beschäftigten nicht den Bedürfnissen anpassen kann.“

INFO

Der Förderverein zählt 230 Mitglieder. Vorsitzender Dr. Paul Stüeken beklagte 18 verstorbene Mitglieder. Zudem musste der Verein drei Austritte hinnehmen. Mit Blick auf den ungebrochenen Hilfsbedarf von Einrichtungen im örtlichen Gesundheitswesen wirbt Stüeken um neue Mitglieder.

Bei den Wahlen wurde Geschäftsführer und Kassierer Günter Wurzel einstimmig bestätigt.

Zugleich wirbt der Förderverein bei Bürgern um Spenden. Auch Nachlässe oder anlassbezogene Spenden seien willkommen, heißt es. Infos: www.buergerstiftung-balve.de.