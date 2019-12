Märkischer Kreis: Margarita Encheva ist Retterin in der Not

Immer mehr Menschen aus europäischen Nachbarländern finden im Märkischen Kreis eine neue Heimat. Oft stehen die Neubürger vor einem Dilemma: Sie müssen viele Behördengänge erledigen, besitzen aber nur wenige Sprachkenntnisse. Ehrenamtliche Sprachmittler sind seit geraumer Zeit Helfer in der Not. Margarita Encheva (31) aus Balve gehört dazu. Wo kommt sie her, was treibt sie an?

Sprachmittlerin Margarita Encheva arbeitet für den Märkischen Kreis (im Gespräch mit Kreismitarbeiterin Manuela Behle). Foto: jürgen overkott / WP

Die Bulgarin kam vor drei Jahren nach Balve – weil ihr Schwager schon hier war. Sie ist ein Sprachtalent, spricht neben ihrer Muttersprache Mazedonisch, Griechisch und Englisch. Fix eignete sich die Expertin für Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen beachtliche Deutsch-Kenntnisse an: „Wie kann ich in Deutschland leben, wenn ich keine Sprachkenntnisse habe?“, fragt sie rhetorisch und gibt selbst die Antwort: „Man braucht das einfach.“

Zugleich weiß sie, dass keineswegs alle ihre oft nur mit Zeitarbeitsverträgen ausgestatteten Landsleute so denken wie sie. Das kritisiert sie mit deutlichen Worten: „Wenn ich in ein Land komme, frage ich zuerst nach den Regeln. Bei vielen meiner Landsleute ist nicht so. Sie wollen sich nicht integrieren, fragen nur: Was kann das Land für mich tun?“

In Deutschland kümmert sie sich derzeit um ihre beiden Jungs. Einer von ihnen besucht die Grundschule Balve. Der Größere lernt in der fünften Klasse der Realschule. Dennoch sucht Margarita Encheva den Anschluss an den Arbeitsmarkt: „Im Augenblick bin ich Sprachmittlerin, im kommenden Jahr arbeite ich auch als Kulturmittlerin.“

Die Bulgarin sieht ihre Tätigkeit als Hilfe für beide Seiten: für die zugewanderten Menschen und für die Ämter. Koordiniert wird Margarita Enchevas Arbeit von Manuela Behle vom Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises: „Die Sprachmittler arbeiten ausschließlich bei mündlichen Gesprächen, weil sie die Ausbildung für schriftliche Texte nicht haben. Aber sie können immerhin Texte vorlesen. Schriftliche Übersetzungen dürfen sie nicht machen; das ist Sache von Dolmetschern.“

Mobilität ganz wichtig

Der Kreis ist Auftraggeber der Sprachmittler. „Bei uns rufen soziale Einrichtungen an“, erklärt Manuela Behle, „das Job-Center, Schulen, Kindergärten.“ Sie melden Bedarfe an, nennen Zeiträume, Termine.

Was Margarita Encheva für Manuela Behle so wertvoll macht: Die Sprachmittlerin hat ein Auto. Das versetzt sie in die Lage, Termine im gesamten Kreis-Gebiet wahrzunehmen: „Viele Einsätze sind in Werdohl, Plettenberg, Lüdenscheid.“ Manuela Behle weiß, dass Mobilität keine Selbstverständlichkeit ist. Sprachmittler erhalten lediglich Erstattung für Aufwand und Fahrtkosten. Der Kreis griff oft auf die Dienste von Margarita Encheva zurück: „Wir haben nur wenige Sprachmittler, die Bulgarisch können. Toll übrigens, dass Frau Encheva wegen ihrer Ausbildung in Bulgarien so viele Erfahrungen über öffentliche Institutionen mitbringt.“

Wie geht es Familie Encheva in Balve? Sie hat inzwischen gut eingelebt. Türöffner sind die Jungs. „Sie haben Freunde gefunden und sind inzwischen auch in Vereinen: „Die Kinder sind so glücklich, dass sie hier sind.“

INFOS

Der Märkische Kreis sucht ehrenamtliche Sprachmittler. Gesucht werden Menschen mit Kenntnissen osteuropäischer Sprachen. Aber auch Griechisch- und Französischkenntnisse sind gefragt.

Sprachmittler erhalten für ihre Tätigkeit vom Kreis Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung. Weitere Infos gibt Manuela Behle, Tel. 02351-966-6534; .