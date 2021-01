Lockdown: Höhere Strom- und Gasrechnungen in Balve

Balve Einige Balver müssen sich auf Nachzahlungen beim Wasser- Strom- und Gasverbrauch wegen Homeoffice auf Nachzahlungen einstellen.

Corona hat auch Auswirkungen auf die Geldbeutel der Balver. Da 2020 vermehrt aus dem Home Office gearbeitet wurde, Kinder eher zu Haus als denn in Kita und Schule betreut werden mussten, dürften sich einige auf Nachzahlungen beim Wasser- Strom- und Gasverbrauch einstellen müssen. „Es muss aber niemand deshalb in Panik verfallen“, meint Tobias Golec von den Stadtwerken Menden, den Kooperationspartnern der Balver Stadtwerke.

Corona-bedingt sind im Jahr 2020 sind die Balver mehr zuhause geblieben als sonst. Der erste Lockdown im Frühjahr sowie ein zweiter im Dezember sorgten dafür, dass vermehrt Zuhause gearbeitet wurde. Und genau das wird sich auch bemerkbar machen, wenn die Jahresendabrechnungen für Strom, Wasser oder Gas in den Briefkästen landen. „Wir haben zwar noch keine abschließenden Aufstellungen darüber, was die Balver im Schnitt durch Corona mehr verbraucht haben, aber es liegt in der Natur der Sache, dass wohl der ein oder andere etwas stutzig werden könnte, was an Mehrverbrauch vorliegt“, erklärt der .

Lockdown macht sich in Haushalten mit mehreren Personen sicherlich bemerkbar

Es summiere sich eben der Verbrauch, wenn man nun die Toilettengänge zu Haus tätige, die man sonst auf der Arbeitsstelle, in der Kita oder etwa während einer Veranstaltung in der Balver Höhle anderorts mache. In Haushalten mit mehreren Personen mache sich das sicherlich auf der Jahresmehrverbrauchsabrechnung bemerkbar. Das gelte natürlich auch für die Kunden, die vom lokalen Anbieter beliefert werden. „Da brannte öfter das Licht, die Heizungen waren öfter an und sicherlich waren mehr elektrische Geräte im Einsatz, als in einem anderen Jahr zuvor“, sagt Karthaus.

Stadtwerke-Teamleiter will aber nicht von "Nachzahlungsschock" reden

Tobias Golec, Teamleiter der Stadtwerke Menden GmbH, den Kooperationspartnern der Stadtwerke Balve, will aber nicht von einem wortwörtlichen „Nachzahlungsschock“ reden. „Man muss voraus schicken, dass jetzt besser niemand in Panik verfallen sollte. Wenn jetzt die Abschläge durch eine einmalige Nachzahlung angehoben werden, dann kann man sich wohl darauf einstellen, dass 2022 die Überzahlung zurückerstattet wird. Das gleicht sich so oder so wieder aus“, sagt Golec. Darüber hinaus seien die Balver nicht irritiert darüber, dass zur Ablesung des Jahresendstandes der Zähler keine Mitarbeiter der Stadt ins Haus müssten. „Die Stadt Balve hat beim Wasser schon lange darauf umgeschwenkt, dass die Kunden eine Karte in den Briefkasten bekommen und ihre Zählerstände in einer Rückmeldung selbst eintragen“, sagt Hans-Jürgen Karthaus.

