Langenholthausen: St. Johannes plant pflegelose Gräber

Die Grabkultur ändert sich. Im Zeichen zunehmender Mobilität haben immer weniger Menschen Zeit, Gräber von Familienangehörigen zu pflegen. Das zeigt der Erfolg des Trostwaldes in Wocklum. Die Katholische St.-Johannes-Gemeinde in Langenholthausen hat den Trend verstanden. Sie arbeitet an pflegelosen Gräbern, wie Kirchenvorstandschef Michael Grote der WESTFALENPOST auf Anfrage sagt.

Rückblende. Sommer 2018. Forst-Eigentümer Jakob Graf Landsberg-Velen und Bürgermeister-Vertreter Michael Bathe weihen den Trostwald in Wocklum ein. Pflege der Grabstellen entfällt. Friedhof und Natur werden zur Einheit. Eine derartige Einrichtung hat es im Stadtgebiet nicht gegeben. Niemand konnte zum Start des Vorhaben sagen, wie erfolgreich es werden würde.

Trostwald erfolgreich

Michael Grote (2. von rechts) beim Neujahrsempfang in der Sokola.de. Foto: Privat / Volksbank

Herbst 2019. Graf Landsberg-Velen zieht nach gut einem Jahr Bilanz. Binnen Jahresfrist haben sich bereits rund 100 Angehörige entschieden, ihre Verstorbenen im Trostwald beisetzen zu lassen. Rund 30 Prozent der Verstorbenen lebten demnach in Balve. Der restliche Teil kommt aus der gesamten Region. Die Resonanz unter Balvern und Besuchern sei sehr gut, erklärte er. Den meisten gefalle die friedliche Atmosphäre mit Blick ins Orlebachtal. Diese Verbindung von Leben und Tod gelte als trostspendend.

Dieser Tage. Langenholthausens Kirchenvorstand hat sich entschlossen, ein Gemeinschaftsfeld mit pflegelosen Gräbern einzurichten. Das funktioniert so, wie Michael Grote erklärt: „Angehörige schließen einen sogenannten Pflegevertrag ab. Er stellt sicher, dass die Pflege der Grabstelle bis zu 30 Jahre lang gewährleistet ist.“

Der Umfang des Friedhofspflege-Services wird individuell vereinbart. Das Angebot reicht vom Sauberhalten der Grabstelle bis zum Komplett-Service, Grabgestaltung und Grabschmuck inklusive. Zu Lebzeiten können die Vereinbarungen jederzeit angepasst oder ergänzt werden.

Mindestlaufzeit empfohlen

St.-Johannes-Kirche in Langenholthausen Foto: Scherer, Stefan / WP

Die Pflegevereinbarung wird mit einer Dauergrabpflege-Einrichtung und einer Friedhofsgärtnerei abgeschlossen. Die Laufzeit eines Service-Vertrages ist frei wählbar. Empfohlen wird eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Für Zeiträume unter fünf Jahren kann mit Friedhofsgärtnern eine Jahrespflege vereinbart werden.

Vertragspartner ist eine Gesellschaft, in der sich Friedhofsgärtner zusammengeschlossen haben. Sie heißt Gesellschaft für Dauergrabpflege; sie sitzt in Dortmund.

Die Gesellschaft zahlt jährlich Geld an einen Gärtner vor Ort, der die Grabpflege sicherstellt.

Der Kirchengemeinde ist daran gelegen, keine Rasengräber zu erhalten. Möglich seien Doppelgräber genauso wie beispielsweise eine Sechsergruft mit drei Särgen und sechs Urnen, sagt Michael Grote. Jeder Verstorbene erhält seinen eigenen Grabstein mit Aufschrift. Michael Grote: „Wir gucken jetzt mal, wie das Angebot angenommen wird.“

Der Kirchenvorstand hat bereits eine Entscheidung getroffen. Allerdings steht noch die Zustimmung von Erzbistum Paderborn und Bezirksregierung Arnsberg aus. Hintergrund: „Grundlage des neuen Angebotes muss eine geänderte Friedhofssatzung sein.“

Aber: „Pflegeverträge können bereits jetzt abgeschlossen werden“, betont Michael Grote, „man kann derartige Verträge vorsorglich abschließen.“

Interessenten können sich an Kirchenvorstandschef Michael Grote () oder an Kirchenvorstand Markus Aßhoff () wenden. Sie beraten individuell; sie geben Auskunft im Detail.

Infos im Netz: www.dauergrabpflege-wl.de; Telefon: 0231-96101432.