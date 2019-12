Langenholthausen: Das Geheimnis der Schulbank in Sokola.de

Langenholthausen. Elisabeth Latzer und Johannes Schwartepaul sind stolz, so stolz. Endlich hat ihr Klön- und Lesecafé in Langenholthausens Sokola.de einen festen Raum – und zwar barrierefrei. Obendrein ist das Klön- und Lesecafé, kleine Kuriosität am Rande, erstmalig auch mit Büchern ausgestattet. Das Besondere aber ist ein Möbelstück, das Erinnerungen an den früheren Gebäudezweck weckt: eine Schulbank von anno dunnemals. Eigentlich sollten Elisabeth Latzer und Johannes Schwartepaul nur fürs Foto wie einst die Schulbank drücken. Doch schnell gingen die beiden auf Zeitreise. Sie führte zurück in die alte Dorfschule am Mittelweg.

Runde Tische laden zum Reden ein.. Foto: Elisabeth Latzer/privat

„Die Schulbänke – wir haben in Sokola.de insgesamt zwei – sind restauriert worden. Das sind ganz alte Schätzchen. Sie haben noch ein Loch fürs Tintenfässchen“, stellten die beiden Gastgeber des Klön- und Lesecafés erfreut fest.

Johannes Schwartepaul juxt, für ihn sei das Renovieren zu gründlich gewesen: „Da ist ja alles abgeschliffen worden. Die ganzen Namen, die da früher drauf standen, sind alle weg.“ Er selbst kennt Schulbänke dieses Typs bestens: Er saß früher nämlich selbst darauf.

Elisabeth Latzer hat nicht nur schöne Erinnerungen an ihre Schulzeit, damals in Garbeck: „Ich musste mit dem linken Arm hinterm Rücken auf der Bank sitzen. Ich bin nämlich Linkshänderin und musste lernen, mit Rechts zu schreiben. Ich habe in der letzten Reihe gesessen. Bei uns in der Klasse wurden die Kinder nach Nachnamen sortiert. Mein Name fing damals mit W an, W wie Wurzel.“

Was in der Schule begann, wurde in der Lehre fortgesetzt: „Mein Chef wollte, dass ich mit rechts nähe“, berichtet Elisabeth Latzer ohne Groll.

Heute kann sie mit Links und mit Rechts schreiben: „Ich bin jetzt beidhändig.“ Dann macht sie eine kleine Pause und fügt hinzu: „Wenn es um etwas Feineres geht, dann mache ich’s mit Links.“

Johannes Schwartepaul hört interessiert zu. Aber diese Art von Problemen hatte er in seiner Schulzeit nicht. Er ist Rechtshänder. Johannes Schwartepaul kennt die Schule noch aus der Zeit, als sie einen Anbau hatte – lange vorbei.

Sabine Schröer, Ingrid Förster mit Enkelsohn Lutz und Margrit Schäfer (v.li.). Advents-Basar der kfd Langenholthausen am 23. November in der Sokola.de in Langenholthausen.Die Sokola.de will generationenübergreifende Angebote machen. Foto: Thomas Nitsche / WP

Spielen Erinnerungen auch eine Rolle, wenn sich der Kreis des Klön- und Lesecafés trifft? Elisabeth Latzer: „Ja, auf jeden Fall. Die Leute sprechen noch darüber. 2012 gab es zum Abschied von Falken-Engelbert, dem damaligen Schulleiter, eine Ausstellung, die Bilder zeigte aus 150 Jahren Schulleben. Davon reden die Leute noch heute.“

Wovon werden sie am Mittwoch sprechen, bei der Neueröffnung? Vermutlich eher von neuen Zeiten. In der Sokola.de hat sich einiges getan. Heimische Handwerker leisteten ganze Arbeit, aber auch die Ehrenamtler des Trägervereins krempelten die Ärmel. Jedenfalls haben sie das Klön- und Lesecafé großzügig eingerichtet, mit runden Tischen. Bücher-Regale stehen in Reichweite. Sie enthalten Bestseller und Fotobände, Klassiker und Kochbücher.

Elisabeth Latzer liebt Bücher, unverkennbar. „Ich kann“, gesteht sie, „nicht ohne Bücher leben.“ Für Weihnachten hat die Garbeckerin auch schon einen Bücher-Wunsch: „Band vier von den ,Sieben Schwestern’ als Taschenbuch.“

Johannes Schwartpauls Bücher-Wunsch ist bodenständig. Er hätte gern den dritten Balve-Band der Reihe „Geschichten aus der alten Zeit“. Sollte das Christkind seinen Wunsch zufällig in der WESTFALENPOST entdecken – es müsste sich sputen. Das Buch mit Beiträgen von nicht weniger als 58 heimischen Autor(inn)en geht weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmel.

Moderne Zeiten

Aber zur Wiedereröffnung des Cafés am Mittwoch um 15 Uhr freuen sich Elisabeth Latzer und Johannes Schwartepaul auf möglichst viele Besucher – gern aus mehreren Generationen. Bisher nämlich hielt sich parallel zu den älteren Besuchern des Lesecafés eine Gruppe von Müttern mit kleinen Kindern in der Sokola.de auf. „Wenn die Kinder in den Raum kamen“, weiß Elisabeth Latzer, „ging bei den Café-Besuchern immer die Sonne auf.“ Die Mütter werden sich über Schulbank und Schultafel im Raum freuen, aber auch darüber, dass in der Schule von heute längst moderne Zeiten angebrochen sind.