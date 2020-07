Jubiläumsjahr 2021: Balver Festspielverein will durchstarten

Balve. Der Festspielverein wird im kommenden Jahr 30. Lukas Koch & Co. nehmen die Herausforderung an.

Den Kopf in den Sand stecken kommt nicht in Frage. Der Balver Festspielverein hat durch Corona hohe finanzielle Verluste erlitten. Genau deshalb plant der Verein eifrig die nächsten Aufführungen. Schon in Kürze startet der Vorverkauf für „Jim Knopf“.

Festspiele Balver Höhle: Proben für das neue Stück „Jim Knopf“ Foto: Festspielverein Balver Höhle

Der Ausfall der Festspielsaison und abgesagten Veranstaltungen im Felsendom haben den Verein hart getroffen. Lieferanten, Bühnenaufbau (noch vor der Corona-Krise) sowie der bald anstehende Abbau mussten trotzdem bezahlt werden. Groß war die Resonanz der Spendenaktion der Balver Bürgerstiftung, gut 20.000 Euro kamen zusammen. „Phänomenal“, nennt das der Vorsitzende Lukas Koch. Er dankt für vielfältigen Rückhalt.

Interesse an Geistertickets verhalten

Der Verkauf der Geistertickets allerdings blieb sehr mau. Dem Festspielverein ist es aber gelungen, alle offenen Rechnungen zu bezahlen und knapp 15.000 Euro für Eintrittskarten zurückzuerstatten. Das ist ungefähr die Hälfe dessen, was man zuvor schon durch die Tickets für dieses Jahr einnehmen konnte. Den anderen Teil ließen sich die Zuschauer als Gutschein für kommende Veranstaltungen aushändigen oder schenkten es quasi dem Verein.

Der Vorstand des neuen Musicals "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" blicken motiviert den bald anfangenden Proben entgegen. Foto: Janine Glormann / Westfalenpost

Entgegenkommen von Vermietern und Geschäftspartnern, Banken sowie zugesagte Zuwendungen der Stadt machten es laut Vorstand möglich, einen Liquiditätsplan aufzustellen, der den Verein zumindest bis zum Beginn einer neuen Saison 2021 bringt. „Dieser lässt aber keinerlei Raum für Abweichungen“, hießt es. Das beinhaltet zum Beispiel weiter eine nur minimale Öffnungszeit der Geschäftsstelle einmal wöchentlich.

Im Gespräch erläuterte der Vorsitzende Lukas Koch zusammen mit weiteren Vorstandskollegen die Situation genauer. „Corona hat uns im Prinzip zwei Jahre gekostet“, sagt er mit Blick darauf, das zuletzt ungefähr 15.000 Euro jährlich aus den Gewinnen außerplanmäßig in die Tilgung von Altschulden gingen.

Der Verein kann jeden Cent gut gebrauchen. Er will deshalb schon in Kürze mit dem Kartenverkauf für „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ starten. Die Abstimmung der Termine ist so gut wie abgeschlossen. Anfang Mai soll es mit der üblichen Anzahl an etwa 15 Aufführungen im Felsendom losgehen, darunter auch Schulaufführungen werktags. In den Verkauf geht die volle Kapazität der Höhle. Wobei die Frage nach Hygiene und Abstandsregeln, ergo auch Begrenzungen der Zuschauerzahl, für 2021 noch keiner einschätzen kann. 60 bis 65 Prozent der insgesamt 560 Plätze müsse man im Schnitt aber schon besetzen, so Lukas Koch. Das Kinderstück werfe in der Regel kaum Gewinn ab, erklärte Koch, es werde durch die anderen Veranstaltungen mitfinanziert.

Lauter Kinder, dessen Eltern und weitere Interessierte freuen sich auf das Musical "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Foto: Janine Glormann / Westfalenpost

Für 2021 steht alles so gut wie alles fest. Wenn die Viruslage denn mitspielen sollte. Für die „Nacht der Tenöre“ läuft noch die Terminabsprache, für die drei Tage des Irish Folk Festivals wird hingegen schon das genaue Programm geplant. Das verschobene Versengold-Konzert kommt Ende September. Hinzu kommt auch das German Kult Rock. „Es wird ein volles Jahr 2021“, weiß Lukas Koch. Kein Wunder: Der Verein wird 30.

Wobei die ersten Aufführungen schon Ende 2020 starten sollen. Das Erwachsenenstück „Der Gott des Gemetzels“ wird in der Realschulaula und in der Sokola.de inszeniert. Fünf Aufführungen im Advent sowie Anfang 2021 sind geplant.