Heiiigabend in Balve Heiligabend in Balve mit Hüttengottesdienst

Balve Wunderschöne Einstimmung: Der Hüttengottesdienst rund um die St. Blasiuskirche erfreu sich guter Resonanz und positiver Rückmeldungen

Eine wunderschöne Einstimmung in den Heiligabend: der besondere Hüttengottesdienst rund um die St. Blasiuskirche erfreute sich einer guten Resonanz und positiver Rückmeldungen. "Mich hat jemand gefragt ob wir das nicht nächstes Jahr wieder machen können", berichtet Pastor Wilhelm Grote. So sehr bestimmt nicht nur die Gläubigen in Balve hoffen, das nächste Weihnachtsfest wieder in vollen Kirchen und mit schmetterndem Gesang feiern zu können, während ja in Balve wie in Menden bekanntlich ganz kurzfristig noch die Präsenzgottesdienste komplett abgesagt wurden: Mit dem neu entworfenen Stationsgottesdienst am Mittag des Heiligabend rund um die Balver Pfarrkirche ist dem Pastoralverbund ein absoluter Volltreffer gelungen.

Nach dem Erfolg womöglich eine Notlösung mit Zukunft

Vielleicht ja auch mit Zukunft in Post-Corona-Zeiten. Natürlich konnte niemand einschätzen, wie dieser die Resonanz auf diesen Versuch gestalten würde. Umso glücklicher zeigt sich das Seelsorger-Team über den Andrang, an dem auch zwischenzeitlicher Nieselregen nichts ändern konnte. Von wenigen ruhigen Phasen abgesehen kann Pastor Grote an der ersten Hütte beziehungsweise Station nahezu laufend neue Kleingruppen mit einem kurzen Gebet sowie Hinweisen auf die üblichen Hygieneregeln auf den gut halbstündigen Weg rund um das Gotteshaus schicken.

"O du Fröhliche" ist das meistgewünschte Weihnachtslied

Nicht nur Familien mit Kindern, auch Erwachsene als einzelne Teilnehmer lassen sich auf dieses besondere Angebot ein. An der zweiten Hütte gibt es Weihnachtsmusik nach Wunsch, auszuwählen anhand der aufgehängten Liste. Es spielen unter anderem Gemeindereferentin Manuela Cyganek auf der Geige und der Kirchenmusiker des Pastoralverbundes Maximilian Wolf auf dem E-Piano. "O du fröhliche" wird am meisten gewünscht", hat er etwa zur Halbzeit des dreistündigen Angebotes beobachtet. "So schwer es auch ist in dieser Zeit, wir können freudig das Geburtsfest Christi feiern", fasst Diakon Gerd Eisenberg an seiner Station die Stimmung des diesjährigen Weihnachtsfestes zusammen.

Wünsche steigen aus Feuerschale in den Himmel auf

Hier wie auch an anderen Hütten sind die Teilnehmer eingeladen, über ihre ganz persönlichen Wünsche, Nöte und Hoffnungen nachzudenken. Wer möchte, kann diese auch auf einem Blatt Papier festhalten und sie dann symbolisch in einer kleinen Feuerschale mit dem Rauch zu Gott aufsteigen lassen. Besonders spannend für die kleinen Besucher wird die Weihnachtsgeschichte der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem anhand der Krippe des St. Blasius-Kindergartens erzählt, bevor dieses Geschehen vor gut 2000 Jahren dann auch für unsere heutige Zeit und jeden ganz persönlich gedeutet wird.

Umarmungen ja - aber nur familien- und haushaltsintern

Besonders emotional schafft das auch Gemeindereferentin Manuela Cyganek als sie die Teilnehmer auffordert, die gegenseitige Liebe durch eine feste Umarmung auszudrücken. Natürlich nur familien- und haushaltsintern. Pater Pius Sabu spricht danach Fürbitten für Menschen in Not und die ganze Welt, Pfarrer Andreas Schulte erteilt in der Kirche den Segen. Ganz besonders leuchtende Augen gibt es schließlich am Schluss an der Hütte bei Pastor Christian Naton, der Plätzchen und einen Schokonikolaus verteilt. Und bei dem man sich auch das Friedenslicht aus Bethlemen mitnehmen kann. Viele haben dafür extra eine Laterne mitgebracht.

Viele Menschen zeigen sich gerührt von dem Stationsgottesdienst

Viele Menschen zeigen sich begeistert und tief berührt von diesem besonderen Stationsgottesdienst, bedanken sich an jeder Station beim Hauptamtlichenteam der Gemeinde und verabschieden sich mit einem "Frohe Weihnachten". So mancher hat auch den Weg von außerhalb Balves auf sich genommen. Gesa Krämer ist gar aus Karlsruhe gekommen, feiert zusammen mit ihrer Familie in Menden. Sie hat von dem Stationsgottesdienst eher zufällig erfahren und ist begeistert: "Das ist einfach wunderschön und liebevoll gemacht. Und ein toller Einstieg für uns in den Heiligabend." Der Nachwuchs im Auto wird dabei schon etwas ungeduldig bei den Ausführungen der Mama, denn mit der Bescherung steht der fraglos beste Teil des Tages ja noch bevor.

Viele digitale Ersatzangebote für die bis 10. Januar ausgesetzten Präsenz-Gottesdienste

Bekanntlich hat der Pastoralverbund kurzfristig die Präsenzgottesdienste abgesagt, aber die Gläubigen auch mit vielen digitalen Angeboten ansprechen können. Außerdem stehen die Kirchen zum persönlichen Gebet und Betrachtung der Krippe offen, auch kann man sich hier das Friendenslicht holen. Die Gottesdienste sind zunächst bis zum 10. Januar ausgesetzt.