Balve. Die Gemeinschaft Balver Fachhandel ruft einen kreativen Wettbewerb aus: Wer hat Ideen für einen neuen Namen für das Gremium?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinschaft Balver Fachhandel sucht neuen Namen

Die Gemeinschaft Balver Fachhandel e.V. sucht einen neuen Namen – und ruft deshalb einen kreativen Wettbewerb aus, bei dem Teilnehmer auch etwas gewinnen können.

Nachdem in den vergangenen Jahren der Anteil der tatsächlichen Händler in den Mitglieder Reihen des Balver Fachhandels immer weiter zurückgegangen ist, will sich der Verein neu erfinden.

„Wir möchten künftig keine reine Handelsvertretung mehr sein, sondern verstehen uns als Werbegemeinschaft, die offen für alle Unternehmen ist, die in Balve ansässig sind, seien es Dienstleister, Händler, Kanzleien, Praxen, Industrie etc.“, erläutert der Vorstand, der sich im letzten Jahr beinahe komplett erneuert hat.

Jahreshauptversammlung im März

Auf der Agenda für die Jahreshauptversammlung am 18. März steht sowohl eine Satzungsänderung als auch eine Namensänderung. Um hier noch die passenden Inspirationen zu finden, ruft die (Noch-) Gemeinschaft Balver Fachhandel e. V. zu einem Wettbewerb auf. Verlost werden Balver Gutscheine im Wert von 500 Euro unter allen teilnehmenden Vorschlagsgebern.

Kärtchen liegen ab Dienstag aus

Ab dem morgigen Dienstag, 21. Januar, liegen bei den Mitgliedern des Fachhandels Vorschlagskärtchen aus. Diese können bis zum 16. Februar mit Namen und Vorschlag ausgefüllt in den Geschäften abgegeben werden.

Gutscheine werden verlost

Unter allen gültigen Vorschlägen werden dann die Gutscheine verlost. Die Gewinner werden über die Presse und das Internet informiert.

Der Name, so der Wunsch, „sollte aussagen, dass wir eine Werbegemeinschaft sind und dass wir unseren Schaffensmittelpunkt in Balve haben“. Gerne dürfe der Name auch durch ein Motto ergänzt werden.