Garbecker NRWs zweitbester Melker: „Ich habe nicht geübt“

Alexander Linsmann kam, molk und siegte. Der 20-jährige Junglandwirt aus Garbeck belegte beim Melkwettbewerb der Landwirtschaftskammer in Bad Sassendorf den zweiten Platz. Im Gespräch mit der WESTFALENPOST gestand er: „Ich habe überhaupt nicht geübt.“

Der Garbecker vertritt die Fachschule für Agrarwirtschaft in Meschede. Er will Agrarbetriebswirt werden. „In der Fachschule wurden die milchviehinteressierten Leute gefragt, ob sie teilnehmen möchten, und da habe ich mich bereit erklärt, bei dem Wettbewerb mitzumachen.“

Es gab Einzel- und Teamwettbewerb. Alexander Linsmanns Ergebnisse wurden in beiden Disziplinen gewertet. Seine Wertung konnte die Mannschaft allerdings nicht unter die ersten Drei hieven: „Einer aus der Mannschaft war gesundheitlich angeschlagen.“

Dafür klappte es im Einzel umso besser – obwohl sich Alexander Linsmann nicht als Wettkampf-Typ sieht. „Na gut“, sagt er, „wenn ich schon mal bei einem Wettbewerb bin, habe ich auch den Ehrgeiz, gut abzuschneiden. Aber ich habe die Veranstaltung gar nicht so sehr als Wettkampf gesehen, sondern eher als Möglichkeit, die Kenntnisse für meine tägliche Arbeit aufzufrischen.“

Denn: Die Veranstaltung war von Lehrgängen und Workshops begleitet. Das Wissen der angehenden Agrar-Expert(inn)en sollte vertieft werden: „Und da wollte ich einfach noch besser werden.“

Alexander Linsmann, angehender Agrarbetriebswirt Foto: Privat / Alexander Linsmann

Alexander Linsmanns Rechnung ging auf – obwohl bei dem Wettbewerb Kenntnisse und Fertigkeit in etlichen Bereichen getestet werden. „Alles reines Fachwissen, es ging um Tiergesundheit, Tierfütterung, Stallbau, Kennzahlen für die Milchviehhaltung und Vermarktungsstrategie.“ Melken ist mehr als Theorie – Alexander Linsmann wusste, wie seine 17 Mitbewerber(innen), Hand anlegen. „Eine ruhige Herangehensweise an das Tier ist wichtig“, weiß der Milchvieh-Fachmann, „wir sprechen das Tier an, berühren es langsam. Wir machen erst eine Qualitätskontrolle, ob die Milch gut ist. Dann muss das Tier an den vier Zitzen gut vorstimuliert werden. Anschließend werden die Zitzen gesäubert, damit sie sich nicht entzünden. Erst dann wird das Melkgeschirr angesetzt. Wir fangen immer mit den Zitzen an, die am weitesten von uns entfernt sind. Dann arbeiten wir zu uns hin.“

Wie wird die Milch aufgefangen? Bevor das eiweißreiche und fetthaltige Getränk in einen Melkeimer läuft, muss es durch einen Seiher mit Filter: „Dort kann man erkennen, ob die Qualität der Milch gut ist“, weiß der Kuh-Kenner. Flockt die Milch, oder flockt sie nicht. Das ist hier die Frage. Ebenfalls wichtig ist die Frage, ob eine Kuh „leer“ ist. Andernfalls drohen Euter-Entzündungen.

Futtermittelfirma stellt Preise

Melken: Hand- trifft Kopfarbeiten. Theorie ist nämlich auch wichtig. Foto: Guido Kirchner / dpa

Nach dem Melken ist vor dem Melken. Die Zitzen werden gereinigt, mit einem großen Tuch: „Für jede Zitze gibt es eine Ecke.“ Fachleute beugen Entzündungen des Viehs vor. Zudem muss der Euter gepflegt, der Zitzenkanal verschlossen werden, um Keime abzuwehren.

Was wurde beim Wettbewerb gemessen – Zeit, Menge, Technik? Am Ende prüfte die Landwirtschaftskammer einen langen Katalog ab. Die Teilergebnisse wurden in ein Punkte-Schema umgesetzt. „Ich hatte 75 von 100“, stellt Alexander Linsmann nüchtern fest. „Die Siegerin hatte geringfügig mehr.“

Gelohnt hat sich der Wettbewerb auf jeden Fall. Es gab Preise von einem Futtermittelhersteller. Für Alexander Linsmann schön: „Aber neue Leute kennenzulernen war wichtiger.“