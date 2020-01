Garbeck: Rakete verletzt 41-Jährigen – Anzeige gegen Händler

Ein 41-jähriger Mann ist bei der Explosion einer Silvesterrakete schwer verletzt worden. Das Opfer sieht die Schuld für den Zwischenfall laut Polizei beim Verkäufer der Rakete.

Behandlung im Vincenz-Krankenhaus

Wie Polizeisprecher Christof Hüls in Iserlohn am Montag auf Anfrage der WESTFALENPOST erklärte, habe sich das Unglück bereits am Neujahrsmorgen ereignet. Der 41-Jährige soll demnach kurz nach dem Jahreswechsel in einem Garten an der Königstraße in Garbeck mehrere Raketen gestartet haben. „Wie es hieß, hatte der Mann vier Raketen gezündet. Bei denen war nichts passiert. Die letzte Rakete jedoch explodierte nach Angaben des 41-Jährigen bereits am Boden, als er noch neben der Flasche stand. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Er kam ins Vincenz-Krankenhaus in Menden. „Es waren weniger Brandverletzungen, die behandelt werden mussten, sondern eher stumpfe Verletzungen. Der Mann blieb eine Nacht im Krankenhaus“, sagte Polizeisprecher Hüls weiter.

Der Mann lebt in Köln. Der 41-Jährige war über den Jahreswechsel bei einem Schwager zu Besuch in Balve. Der Verletzte erstattete später in der Rhein-Metropole Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Händler, der ihm die Ware verkauft hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht um den Vorwurf, der Artikel sei fehlerhaft gewesen.

Reguläres Feuerwerk

Wo der 41-Jährige die Raketen gekauft hatte, blieb zunächst ungeklärt. Polizeisprecher Hüls versicherte jedoch, der 41-Jährige habe das Feuerwerk im regulären Handel gekauft.

Behörden hatten Verbraucher im Vorfeld aufgerufen, lediglich Feuerwerk mit CE-Siegel zu kaufen – aus Sicherheitsgründen.