Fotos von Gläubigen in der Kirche

Balve. Der Pfarrer soll bei der Livestream-Messe in St. Blasius nicht länger in leere Bänke blicken. Das Netzwerk startet eine Selfie-Aktion für Ostern.

Corona hin, Livestream her: Gottesdienste in fast leeren Kirchen fühlen sich traurig an. Das ist von Geistlichen immer wieder zu hören. Was tun? Das Netzwerk Katholische Kirche im Hönnetal hat eine Idee. Es ließ sich von einem italienischen Geistlichen inspirieren, wie Liesi von Croy der „Westfalenpost“ am Freitag sagte.

Aktion appelliert an Zusammenhalt

Der Eingang von St. Blasius in Balve Foto: jürgen overkott / WP

Im Gemeindeteam St. Blasius Balve wurde über die Idee diskutiert, das Netzwerk nahm sie gern auf. Sie bieten Gemeindemitgliedern in St. Blasius an, Fotos von sich und der Familie in der Pfarrkirche an den Rücklehnen der Kirchenbänke anzubringen. „Dies soll ein Zeichen für alle Katholiken in der Gemeinde sein, die die Gottesdienste in der Karwoche und den Ostertage gerne mitgefeiert hätten“, erläuterte Liesi von Croy. „Wir hoffen, dass viele Gemeindemitglieder mitmachen und Zeichen setzten.“ Die Botschaft lautet: „Wir feiern Gottesdienst zusammen, auch wenn wir nicht anwesend sein können.“ Das Netzwerk hat bereits Vorarbeit geleistet. „Klebeettiketten werden ab Sonntagnachmittag in einem Körbchen auf den Altarstufen bereitliegen, so dass jeder sein Foto an seinen Platz hängen kann. Schön wäre es, wenn auch hier Enkelkinder, Kinder oder Nachbarn das Foto oder Selfie der Älteren ausdrucken und aufhängen.“ Die Aktion wird Gründonnerstag abgeschlossen.