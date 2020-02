Fachhandel auf dem Weg zum Balver Unternehmertum

Balve. Aus dem Balver Fachhandel soll das Balver Unternehmertum werden. Das geht aus einem Namenswettbewerb hervor. Doch was sagen die Mitglieder dazu?

Neuer Name, neues Logo für den Balver Fachhandel: Der Verein will sich künftig Balver Unternehmertum nennen. Das ist das Ergebnis einer wettbewerbsmäßig organisierten Namenssuche. Fachhandelsvorsitzender Daniel präsentierte es am späten Dienstagnachmittag.

Neuer Name, neues Logo für den Balver Fachhandel Foto: Daniel Pütz / Balver Fachhandel

Die Veränderung in der Einkaufslandschaft mache auch vor Balve nicht halt, erklärte Pütz. Das sei Grund genug, über die Ausrichtung der örtlichen Händlervertretung „Balver Fachhandel e.V.“ nachzudenken. Als Ausrichter des Weihnachtsmarktes und Betreiber des IBS-Parkplatzes habe sich das Aufgabenspektrum des Fachhandels „in den letzten Jahren immer weiter verändert“. Darüber hinaus habe sich die Mitgliederstruktur Richtung Dienstleistung, Gastronomie und Handwerk verschoben.

Diesem Umstand solle künftig die Vereinssatzung und der Name des Vereins Rechnung tragen.

Das neue Vorstandsteam formierte sich Anfang vergangenen Jahres unter Leitung des Multimedia-Unternehmers Daniel Pütz. Sie machten es sich zur Aufgabe, eine neue zeitgemäße Satzung zu entwickeln. Darin heißt es unter anderem, der Verein bestehe aus Werbetreibenden, die gemeinsam Projekte zur Umsatzsteigerung der Mitglieder in Balve realisieren. Als eines der wichtigsten Mittel sieht der Fachhandel demnach die „Verbesserung der Parkplatzsituation für Kunden und Beschäftigte in Balve. Darüber stimmen die Fachhandelsmitglieder auf ihrer Jahreshauptversammlung am 18. März ab.

IBS Parkplatz des Fachhandels Foto: WP

Zudem rief der neue Fachhandelsvorstand Bürger dazu auf, einen neuen Namen für den Verein zu suchen. Das Vorstandsteam diskutierte über 50 Vorschläge. Aus den Vorschlägen „Das UnternehmerTun“ (Sandra Lüngen) und „BalWer“ (Balver Werbegemeinschaft) (Frank Fillinger), wurde das „Balver Unternehmertum e. V.“. Bei der optischen Umsetzung der beiden Ideen entstand ein Logo, bei dem sich das „Tun“ farblich absetzt, und auch die „Werbegemeinschaft“ findet durch das angedeutete „W“ im Logo Berücksichtigung. Die Höhle als Anknüpfung an den Ursprungsverein bleibt erhalten.

„Ein gutes Geschäftsklima setzt auch immer ein gutes Wohnklima mit hoher Lebensqualität voraus, wofür uns einsetzen. Der neue Name stellt heraus, wer unsere Mitglieder sind (Balver Unternehmen), was wir sind (Werbegemeinschaft), dass wir gemeinsam etwas für unser Umfeld tun und dass unser Schaffensmittelpunkt im gesamten Balver Stadtgebiet liegt“, erläuterte Pütz. Der neue Name sei sehr vielschichtig. Pütz hofft, dass er bei der Jahreshauptversammlung „große Zustimmung findet“.

INFO

Ergebnis der Verlosung: Sandra Lüngen, 75 Euro; Frank Fillinger, 75 Euro; Oliver Heinemann, 50 Euro; Karin Rapp 50 Euro; Uwe Wiedeke, 50 Euro; Franz Hermann Rapp, 50 Euro; Heinemann, 50 Euro; Andreas Schulte, 50 Euro; Schwital, 50 Euro.