Michaele Neuhaus, Kita-Leiterin in Garbeck

Balve/Garbeck. Die Kita „KinderReich“ in Garbeck soll unbefristet weiterlaufen. Ob es so kommt, entscheidet der Schulausschuss.

Der eingruppige Städtische Kindergarten „KinderReich“ in Garbeck soll unbefristet weiterlaufen. Das empfiehlt die Stadtverwaltung dem Schulausschuss. Über die Vorlage berät der Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. September, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.