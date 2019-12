Eisborns Kirchenumbau: Finale läuft auf Hochtouren

Es ist wie fast immer bei großen Projekten. Die Einweihung naht. Und dennoch ist noch jede Menge zu tun. Jens Timmermann erlebt das gerade. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes der katholischen St.-Antonius-Gemeinde in Eisborn hat buchstäblich alle Hände voll zu tun. Seit August vorigen Jahres ist die Kirche gedreht und geschrumpft worden. Bis Sonntag, 15 Uhr, muss alles fertig sein. Dann feiert Weihbischof Dominicus Wiese die Einweihungsmesse.

Schlussphase des Umbaus der St.-Antonius-Kirche im Balver Ortsteil Eisborn. Kirchenvorstand Jens Timmermann (im neunen Multifunktionsraum) erklärt die Arbeiten. Foto: jürgen overkott / WP

Beim Treffen vor Ort unter der Woche ist das Gotteshaus in der Dämmerung kaum zu sehen, aber gut zu hören. Zwei Experten der Münsteraner Orgelbau-Firma Fleiter stimmen gerade die Orgel. Töne der Pfeifen stehen schier endlos lange im Raum. Als Musik gehen sie nicht durch – es ist kaum mehr ein präzises Pfeifen. Das Werkzeug der Spezialhandwerker liegt auf langen, grauen Filzmatten in der Mitte des leeren Gottesdienstraumes.

Die Orgel-Experten haben das Mammut-Instrument auseinander genommen, gereinigt, gewartet, gekürzt. Stößel und Gelenke hätten so oder so routinemäßig instandgesetzt werden müssen: „Die Orgel stammt aus den 60er Jahren.“

Inzwischen steht die sprichwörtliche Königin der Instrumente wieder. Am Sonntag wird Organist Maximilian Wolf wohl alle Register ziehen.

Kirchbänke gestutzt

Am Altar steht noch ein Gerüst. Aber wo, bitte, sind die Kirchbänke? 18 Sitzgelegenheiten sind noch in einem Raum nebenan untergebracht – dort wo in der Osterzeit künftig der Kreuzweg herführt. „Wir müssen sie noch ‘rübertragen“, sagt Jens Timmermann, und der Elektriker weiß, dass das für die Helferschar aus der Gemeinde schweißtreibende Handarbeit bedeutet.

Die Bänke sind an den neuen Platzverhältnissen angepasst worden: Die Gemeinde hat sie schrumpfen lassen. „Sie wurden in der Breite um 50 Zentimeter gekürzt“, sagt Jens Timmermann. „Pro Bank gibt es jetzt fünf Sitzplätze.“ Zu den 90 Sitzplätzen auf Altarhöhe kommen weitere 30 Stühle auf der Empore.

Offenkundig: Schlussphase des Umbaus der St.-Antonius-Kirche im Balver Ortsteil Eisborn. Foto: jürgen overkott / WP

Auch wenn Eisborns Kirche von den beiden Hotels aus betrachtet einen gewohnten Anblick bietet – im Innern hat sich viel verändert. Die Herdringer Architektinnen Mechthild Clemens und Barbara Maas haben den Gottesdienstraum um 90 Grad gedreht. Altar und Kreuz brauchten einen Platz. Nebenher wurden beide zeitgemäß aufgearbeitet. „Der graue, glatte Putz kam vom Altar ‘runter“, erzählt Jens Timmermann, „jetzt ist die Oberfläche rauer, und die verwendete Steinplatte hat verschiedene Farben. Das sieht man übrigens gut, wenn die Sonne durchs Fenster scheint.“

Am Umbau haben sich vorwiegend heimische Unternehmen beteiligt. Firma Stracke aus Lendringsen, beispielsweise, hat Heizung und Sanitäranlagen modernisiert.

Überhaupt hat die Kirche ein neues Konzept erhalten: ein neues Raumkonzept. Die Verkleinerung des Gottesdienstraums hat andernorts Platz geschafft. Die Architektinnen haben der Gemeinde einen zusätzlichen Raum im Raum vorgeschlagen. „Das hat uns gut gefallen“, berichtet Jens Timmermann, „und der Gemeinde hat das auch gefallen.“ Der Raum wird von der Gemeinde künftig für gesellige Veranstaltungen nach Messen genutzt.

Kritiker des Raumkonzepts haben sich während der Umbauzeit überzeugen lassen. „Wir haben die Messen zwischenzeitlich in der Schützenhalle gefeiert“, sagt Jens Timmermann, „und das gut geklappt – vor allem, weil wir direkt nach den Gottesdiensten in der Schützenhalle zum Frühschoppen konnten.“ Das neue Raumkonzept besitzt ähnlichen Charme. Nach Messen und Andachten muss niemand mehr womöglich bei Regen oder Schnee ins Pfarrhaus. 40 Stühle sind vorhanden. Tische gibt’s auch, aus dem alten Pfarrhaus. „Bei Bedarf holen wir Stehtische aus der Schützenhalle“, meint Jens Timmermann.

Pfarrhaus verkauft

Klein und kompakt: die neue Sakristei mit altem Mobiliar Foto: jürgen overkott / WP

Das Projekt hat insgesamt eine Million Euro gekostet: ein großer Betrag für eine kleine Gemeinde. Das Erzbistum Paderborn hat zwar zugesagt, den größten Teil der Kosten zu stemmen. Aber das Finanzversprechen hat seinen Preis. Das Erzbistum hat den Gläubigen auferlegt, ihr Pfarrhaus zu verkaufen.

Selbst das reichte kaum, um alle Kosten zu decken. So haben die Eisborner gemacht, was sie in ähnlichen Situationen immer machen: Sie haben selbst Hand angelegt. Handwerkliches Können ist in der Gemeinde verbreitet. Das gilt auch für den Kirchenvorstand. Martin Danne ist der Chef des Gemeinde-Gremiums. Er ist Schreiner. Auch Jens Timmermanns Erfahrung als Elektriker hat sich buchstäblich bezahlt gemacht. Die alten stromfressenden Neonröhren sind ausgetauscht. Beleuchtung kommt jetzt von LED-Lampen. Erleuchtung gibt’s in der Messe.