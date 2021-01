Dritte-Welt-Gruppe liefert fair gehandelte Ware bei Anruf

In diesem Jahr wird vermutlich kein Faires Frühstück stattfinden. Die Dritte-Welt-Gruppe Balve hat aber einen Plan B.

Balve Corona macht erfinderisch. Balves Dritte-Welt-Gruppe liefert ab sofort fair gehandelte Ware nach Haus. Anruf genügt.

Balve. Balves bietet einen neuen corona-gerechten Service an, um Spenden für ihr Kinderkrippen-Projekt in Mumbai, Indien, zu sammeln: Ab sofort ist Lieferung fair gehandelter Produkte frei Haus möglich. Das teilte Rüdiger Schwarz im Namen der Gruppe am Freitag mit.

Corona stoppt zahlreiche Aktionen

Nach der gelungenen Aktion, mobil zu verkaufen, hat sich die Dritte-Welt-Gruppe überlegt, wie sie den corona-bedingten Umsatzeinbruch abfangen könne. Die Pandemie erzwang die Absage zahlreicher Aktionen. So fiel der Warenverkauf nach Gottesdiensten im Stadtgebiet aus. Auch Stände bei den Kolpingveranstaltungen waren tabu. Die Dritte-Welt-Gruppe rechnet zudem damit, dass es wahrscheinlich erneut kein Faires Frühstück vor der Sankt-Blasius-Kirche geben wird. Auch die Feuerzangenbowle-Aktion sei ungewiss, hieß es. Hinter der Wiederholung des Glühweintaxis im Herbst stehe ein Fragezeichen. Fair gehandelte Geschenkkörbe kamen nicht so gut an wie erhofft.

Die Dritte-Welt-Gruppe stemmt sich dem Trend entgegen. Devise: bei Anruf Lieferung. Im Angebot sind vor allem Lebensmittel.

Bei Anruf Lieferung

Bestellungen bei: Eva Werth, Telefon 02375-1822; Andrea Schulte, 02375-5788; Heinz Rapp, 02375-3188; Rüdiger Schwarz, 02375-20120; Otmar Hermanns, 02375-3994.