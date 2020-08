Das Duell: Löchert Balves Bürgermeister-Kandidaten!

Balve. Es ist wie beim „Highlander“: Es kann nur einen geben. Die WP bittet zum Bürgermeister-Duell am 26. August in Garbeck. Bürgerfragen erwünscht.

Die Frontlinien im Kommunalwahlkampf sind klar gezogen. Die Balver CDU will ihre absolute Mehrheit bei der Kommunalwahl verteidigen, UWG und SPD wollen sie am 13. September knacken. Bei der Kür des künftigen Bürgermeisters sind die Linien noch klarer gezogen. Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) hat vor, im Amt zu bleiben. Herausforderer und Oppositionsführer Lorenz Schnadt (UWG) will ihn beerben.

Bürger-Fragen

Balves Bürgermeister Hubertus Mühling beim Corona-Interview (Archiv) Foto: jürgen overkott / WP

Genau deshalb hat sich die WP entschieden, beide Bewerber für das Bürgermeister-Amt in einem Bürgerforum ins Gebet zu nehmen. Die Veranstaltung „Das Duell – WP vor Ort“ findet am Mittwoch, 26. August, in der Schützenhalle Garbeck statt. Sie beginnt um 18.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

60 Minuten sind den Kandidaten vorbehalten. Mindestens 30, maximal 60 Minuten sind für Fragen aus dem Publikum reserviert.

Corona-Regeln

„Das Duell – WP vor Ort“ folgt strengen Corona-Regeln. Dazu gehören Maskenpflicht und Hände-Desinfektion vor Ort. 60 Plätze stehen mit ausreichendem Abstand zur Verfügung. Sie werden Besuchern fest zugeordnet. Es gibt eine Art Einbahnstraßensystem für die Besucher. Das gilt fürs Getränkeholen wie für Toilettengänge und Raucherpausen.

Kommunale Probleme

Auch wenn die Kür der Stadtspitze im Hönnetal bisher stets eine Persönlichkeitswahl war, muss der künftige Chef des Rathauses etliche Probleme lösen, wie sich beim „Heimatcheck“ der WP im Frühsommer herausstellte.

Fünf Knackpunkte ergaben sich: Die weitaus schlechteste Note vergaben Leser und Nutzer der WP für den Öffentlichen Nahverkehr im Hönnetal. Die Noten folgten der Bewertung schulischer Leistungen. Vier minus für Bus und Bahn: Das war das schlechte Ergebnis im gesamten WP-Verbreitungsgebiet. Eine miese Drei erhielten das Parkplatz-Angebot in der Balver Innenstadt sowie der Service der Stadtverwaltung. Kenner des Gesundheitswesen zeigten sich überrascht, dass die medizinische Versorgung zwischen Binolen und Benkamp, Mellen und Höveringhausen gerade mal mit einem „Befriedigend“ benotet wurde.

Ein weiteres Thema bewegt Balve: Bildung. Die Corona-Krise erzwang eine beschleunigte Digitalisierung. Doch bei den Kindern der weiterführenden Schulen wurde eine soziale Spaltung wahrgenommen. Mädchen und Jungen aus bildungsfernen Familien standen oft weder Rechner noch Drucker zur Verfügung. Was tun? Reicht es, darauf zu warten, dass das Land hilft? Was kann die Stadt tun? Was Fördervereine?

Ticket-Vergabe

Der Eintritt ist frei. Ticket-Wünsche können per Mail angemeldet werden: balve@westfalenpost.de. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben.