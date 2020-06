Darum rollt ein Monster aus Stahl durch Langenholthausen

Das stählerne Ungetüm hatte beeindruckende Maße: Es war 46 Meter lang. Was rollte da nachts durch Langenholthausen?

Zentimeter für Zentimeter tollt ein Monster aus Stahl zu nächtlicher Stunde durch Langenholthausen: ein Windradflügel mit der stolzen Länge von 46 Metern. Kein Wunder, dass der Schwertransport eine Attraktion für Bürger war. Sie verfolgten das Ergebnis am Straßenrand. Etliche lichten es ab. Der Windradflügel wurde zum Kohlberg zwischen Neuenrade und Altena gebracht. Dort werden derzeit sechs Windräder aufgestellt. Baubeginn war in diesem Frühjahr. Damit es beim derzeit trocken-heißen Wetter nicht all zu sehr staubt, wenn die großen Baustellenfahrzeuge am Kohlberg unterwegs sind, hält ein Tankfahrzeug die Schotterwege feucht.Foto: Dietmar Reker