Darum findet dieses Jahr kein Zeltlager der Landjugend statt

Langenholthausen. Eine schlechte und eine gute Nachricht: Das kultige Zeltlager der Landjugend fällt aus. Es gibt aber ein Alternativ-Angebot.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in Langenholthausen sagt ihr Zeltlager in diesem Jahr ab. Das sagte die KLJB-Vorsitzende Gretha Hahne auf Anfrage der WP. Das Lager war für die Zeit vom 30. Juli bis zum 6. August geplant. Obwohl ein Ferienlager unter der Beachtung zahlreicher Hygiene-Vorgaben gestattet ist, entschlossen sich die Leiter der KLJB, das Lager abzusagen. Gretha Hahne: „Mit so vielen Personen auf engem Raum ist es sehr schwierig, diese Maßnahmen umzusetzen, und das Gefühl eines richtigen Zeltlagers geht dadurch leider verloren. Stattdessen werden wir in der Woche vom 27. Juli bis zum 31. Juli eine Aktionswoche mit täglichen abwechslungsreichen Aktionen hier vor Ort anbieten.“ Details zu Kosten und Anmeldungsverfahren sollen in Kürze folgen.