Balve. Corona-Absagen und kein Ende. Die Epidemie trifft jetzt auch die Armen in Balve.. Der DeCent-Laden schließt vorsorglich.

Corona-Absagen und kein Ende: Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Virus’ haben sich die Mitarbeiter(innen) des De Cent-Ladens an der Bogenstraße in Balve „schweren Herzens“ entschlossen, den Sozialsupermarkt am 24. März und 7. April nicht wie geplant zu öffnen. „Über das weitere Vorgehen wird danach entschieden“, erklärte Elisabeth Hering im Namen der Caritas.

Die Garbecker Schützen haben ihre Jahreshauptversammlung am 15. März verschoben. Das gilt auch für das Vergleichsschießen, das vom 16. bis zum 22. März hätte stattfinden sollen. Das sagte Vorsitzender Hubertus Schulte.

Der Männerchor Balve feierte seit 145-jähriges Bestehen mit vielen Gästen und Gastsängern. Foto: Sven Paul / WP

Der Vorstand des MC 1874 Balve hat entschieden, die nächsten drei Chorproben ausfallen zu lassen. Dies geschehe „ausschließlich zum Schutz von allen Sängern und Mitbürgern. Wir alle hoffen, dass sich die Lage bei uns und im gesamten Land in den nächsten Wochen normalisiert und wir in absehbarer Zeit unseren Probenbetrieb wieder aufnehmen können“, teilte Schriftführer Heinrich Krüdewagen mit.

Das Stadtmarketing hat den Unterstammtisch am 24. März abgeblasen. Zuvor hatten nach Angaben von Geschäftsführerin Stephanie Kißmer 15 Personen abgesagt. Ein neuer Termin wird geplant.

Das Pfarrarchiv St. Blasius an der Alten Gerichtsstraße in Balve ist ab sofort bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Das teilte der ehrenamtliche Archivar Rudolf Rath mit. Er folgt den Empfehlungen des Erzbistums Paderborn und des Pastoralteams Balve-Hönnetal sowie der eigenen Vernunft, wie er anmerkte. Für Kontakte gibt es den Briefkasten an der Außenwand oder Telefon (von 9.30 bis 12.30 Uhr: 02375-204 9809) und Email ().

Das Seniorenheim St. Johannes in Balve hat bereits vor längerer Zeit Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus beschlossen. Das sagte Heimleiter Franz-Josef Rademacher der „Westfalenpost“ am Freitag auf Anfrage. So wurden im Haus, vor allem im Wohnbereich, mehr Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Sie seien unübersehbar. Zudem sei das Standard-Desinfektionsmittel ausgetauscht worden. Es habe nur gegen Bakterien gewirkt. Das neue Mittel bekämpfe auch Viren, betonte Rademacher.

Balver Schützen in Sorge

Musiker im Altenheim St. Johannes: Öffentliche Veranstaltungen wird es vorerst nicht geben. Foto: WP

Zudem seien die Besuchsmöglichkeiten der Heimbewohner derzeit eingeschränkt. Mit der der katholischen Gemeinde St. Blasius will Rademacher besprechen, ob die Gottesdienste im Haus vorerst ausgesetzt werden sollen; eine Entscheidung steht noch aus.

Heimmitarbeitern wird empfohlen, vorläufig auf externe Fortbildungen zu verzichten. Intern gebe es verstärkte Hygiene-Schulungen. Das Heim will sich auf seine Hauptaufgaben konzentrieren: „Wir wollen handlungsfähig bleiben“, betonte Rademacher. „Die Angehörigen sind bereits informiert.“

Die Balver Schützen sehen die Corona-Entwicklung ebenfalls mit Sorge, wie Geschäftsführer Thomas Scholz auf Anfrage sagte. Da Schützenfest und Abrechnung im Sommer stattfinden, stehe eine Absage derzeit nicht zur Diskussion. Das könne sich aber ändern – je nach Dauer der Epidemie. Die Schützen haben sich bereits damit befasst, welche laufenden Kosten sie beispielsweise für den Unterhalt der Höhle zu stemmen haben. Zugleich haben sie überschlagen, welche Einnahme-Ausfälle auf sie schlimmstenfalls zukämen. Dabei beziehen sie die Fremdveranstaltungen in der Höhle ausdrücklich mit ein.

INFO

Brings in der Balver Höhle Foto: Alexander Lück / WP

Aufgrund der Corona-Lage schließt sich die Kfd St. Blasius Balve dem Ruf nach Solidarität an und sagt den für den 28. März geplanten „Klamottenmarkt“ ab. Ein Ersatztermin ist nicht in Sicht.

Anders ist es mit der Jahreshauptversammlung der Kfd St. Blasius Balve, die am 25. März stattfinden soll. Die Veranstaltung wird auf unbestimmte Zeit verschoben.