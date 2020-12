Corona in Balve Corona in Balve: Sechs Infektionen über Weihnachten gemeldet

Balve In Balve sind jetzt insgesamt 26 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 40 bleiben als Verdachtsfälle in Quarantäne

Für Balve hat das Kreisgesundheitsamt über die Weihnachtstage sechs Menschen registriert, die sich nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Damit zählt Balve jetzt insgesamt 26 infizierte Menschen, die sich ebenso in Quarantäne aufhalten müssen wie 40 Kontaktpersonen. 110 Balverinnen und Balver gelten unterdessen als wieder gesundet, ein Mensch ist in Balve an oder mit der Covid-19-Infektion verstorben.

Die meisten Neuinfektionen in Iserlohn, Lüdenscheid und Menden

Kreisweit werden aktuell 1222 Infizierte und 1635 Kontaktpersonen in Quarantäne gezählt. Darin sind auch die insgesamt 136 Neuinfektionen im ganzen Kreis enthalten. Die meisten neuen Fälle gab es erneut in den drei größten MK-Städten Iserlohn (36), Lüdenscheid (22) und Menden (16).

Inzidenzwert ist rapide gefallen: Kein "extremer Corona-Hotspot" mehr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Märkischen Kreis rapide gefallen, von zuletzt über 200 auf nur noch 138 Menschen gerechnet auf 100.000 Einwohner, die sich innerhalb einer Woche neu angesteckt haben. Damit sind Balve und der MK zumindest offiziell kein "extremer Corona-Hotspot" mehr. Ob und inwiefern bei dieser auffälligen Entwicklung auch das Meldeverhalten über die Feiertage eine Rolle spielt, wird vom Märkischen Kreis indes nicht erwähnt.

85-jähriger Iserlohner gilt als 108. Todesopfer der Pandemie im MK

Ein nachweislich infizierter 85-jähriger Iserlohner, der zuletzt in einem Pflegeheim lebte, ist unterdessen verstorben. Damit steigt die Zahl der Toten in der Waldstadt auf 21 an und ist wieder ebenso hoch wie die Menden. Der Iserlohner, der zuletzt in einem Pflegeheim lebte, gilt als das 108. Todesopfer der Pandemie im Märkischen Kreis.

Zurzeit 138 Patientinnen und Patienten in märkischen Krankenhäusern

Dem Kreis wurden 136 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Balve (+6), Halver (+2), Hemer (+17), Iserlohn (+36), Kierspe (+7), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (+5), Menden (+16), Neuenrade (+4) Plettenberg (+7), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+7). Derzeit werden 138 Covid-19-Patienten stationär in märkischen Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. 24 Personen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7662 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6332 Märker haben die Krankheit bereits überwunden.