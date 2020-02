Garbeck. Die jungen Sängerinnen und Sänger des Choratelier Garbeck werden bei „Carmen an der Dortmunder Oper mitwirken. Am Wochenende beginnen die Proben.

Choratelier Garbeck erobert die Dortmunder Opernbühne

Eine große Bühne für das Choratelier Garbeck. In der kommenden Spielzeit, beginnend Ende August, werden die jungen Sängerinnen und Sänger bei „Carmen“ an der Dortmunder Oper mitwirken. Die Vorbereitungen starten schon in Kürze.

Diese Komposition ist eine der bekanntesten der Musikgeschichte, handelt von den großen Themen der Menschheit: Liebe, Freiheit, Tod. Schauplatz ist Sevilla. Carmen ist eine wunderschöne wie freiheitsliebende Frau, die dem Soldaten José komplett den Kopf verdreht (andere Herren sind aber auch noch ein Thema), ihn sogar für seine große Liebe zur Fahnenflucht treibt. Aber die Geschichte endet tragisch, gar tödlich.

Die Oper „Carmen“ vom Pariser Komponisten Georges Bizet wurde 1875 in seiner Heimatstadt uraufgeführt. Zunächst mit eher ablehnenden Reaktionen des Publikums, später dann ein bis heute populärer Welterfolg.

Wenn ab 30. August dieses Jahres in der neuen Spielzeit „Carmen“ an der Dortmunder Oper auf dem Spielplan steht, dann ist das Balver Choratelier auch aktiv an den insgesamt neun Aufführungen bis zum April 2021 beteiligt.

Kontakt über die Dirigentin

„Das ist ein großes Abenteuer für uns“, erzählt Chorleiterin Kristin Goeke. Solch eine große Bühne abseits des heimatlichen Garbeck hat die Gruppe bisher noch nicht geboten bekommen. Durchaus mit Respekt, vor allem aber ganz viel Vorfreude spricht Goeke von der bevorstehenden musikalischen Herausforderung. Über sie ist der Kontakt an die Dortmunder Oper zustande gekommen, auch wenn sich das Choratelier gar nicht aktiv beworben hat. Geschweige denn, dass Goeke gewusst hätte, dass ein Kinderchor für die Carmen-Inszenierung gesucht wird.

Fabio Mancini ist Chordirekor an der Dortmunder Oper und er arbeitete vor einiger Zeit mit der Garbecker Chorleiterin an der Oper Düsseldorf zusammen. Und er meldete sich kürzlich mit der Anfrage bei der ehemaligen Arbeitskollegin.

Gesucht hat er für die Aufführungen einen Kinder- und Jugendchor. Und das sind nun – die entsprechenden Verträge zwischen Oper und Chor sind mittlerweile unterschrieben – „Carmina“ und „Cantilena“, die beiden mittleren Altersgruppen des Chorateliers mit ihren Akteuren zwischen acht und 16 Jahren.

Die insgesamt 30 Sängerinnen und Sänger (letztere eher in der Minderheit in der Gruppe) aus der Hönnestadt werden zu Beginn der Oper in einer großen Szene auf der Bühne stehen und auch schauspielerisch mitwirken. Sich dort richtig zu bewegen und dabei das Chorwerk richtig und schön und auch im passenden Ausdruck der Musik dieser Epoche singen, das ist die Aufgabe. Bei der schauspielerische Vorbereitung werden die Profis von der Dortmund Oper mithelfen. Das Einstudieren des großen Chorstücks wird Kristin Goeke in Kürze schon beginnen.

Proben auch in Dortmund

Am Wochenende fährt das Choratelier zu Probentagen an den Sorpesee. Dann wird der Sängernachwuchs das erste Mal die Carmen-Noten sehen und natürlich auch singen. Vor den Sommerferien probt man dann auch am Ort des Geschehens in der Ruhrmetropole..