Balve. Bundesweit einmalig: Innogy hat ein Pilotprojekt in Balve gestartet. Mängel an Straßenleuchten können in Kürze per QR-Code gemeldet werden.

Ein kleiner Kleber soll große Wirkung haben. In Balve startete das Netz-Unternehmen Innogy am Dienstagmorgen ein bundesweites Pilotprojekt. Die Straßenbeleuchtung wird digitalisiert. Bürger können in Kürze Mängel per Smartphones melden. QR-Codes geben den genauen Standort der betroffenen Leuchten an.

Innogy und Stadt Balve stellen digitale Straßenbeleuchtung vor: Projekt-Chefin Dr. Silke Berger. Foto: jürgen overkott / WP

Innogy hatte den Pressetermin klug geplant. Dr. Silke Berger vom Kommunalen Projektmanagement des Unternehmens und eine stattliche Schar an Mitarbeitern wollten vor Ort erklären, was es mit dem Projekt „Erleuchte Deine Stadt – Light up your City“ auf sich hat.

Doch daraus wurde nichts. Der Gag hätte nur bei schönem oder doch zumindest trockenem Wetter gezündet. Stattdessen mimte Petrus, dem der Volksmund die Zuständigkeit fürs Wetter zuschreibt, den Spielverderber – und ließ es regnen. Also gab es Erleuchtung im Saal, im Ratssaal. Was hat Innogy vor?

Die Stadt Balve hat mit dem Unternehmen vertraglich vereinbart, dass es um die Netze zwischen Binolen und Benkamp kümmert: um Gas, Strom, Licht. „Und auch teilweise auch um Breitband“, wie Kommunalbetreuer Johannes Kobeloer hinzufügte.

Scharf erklärte, die Leuchten hätten schon vor zwei Jahren mit eindeutigen Codes ausgestattet werden sollen, um Defekte ohne Reibungsverluste beheben zu können. Die Stadt habe sich aber darauf eingelassen zu warten, bis Innogy mit dem Projekt „Erleuchte Deine Stadt“ ein verbessertes Service-Paket angeboten habe. Worin besteht die Qualitätsverbesserung?

Seiten klar, Formulare verständlich

Innogy und Stadt Balve stellen digitale Straßenbeleuchtung vor: So sieht der Code aus. Foto: jürgen overkott / WP

QR-Codes sind für die Besitzer von Smartphones leicht zu nutzen. Wer seine Kamera draufhält, wird umgehend mit einer Internetseite des QR-Code-Anbieters verbunden. Dort können Bürger Mängel melden. „Sie können beispielsweise angeben, dass eine Leuchte nicht mehr funktioniert“, erläuterte Innogy-Fachmann Marcel Richter, „sie können aber auch melden, dass in der Nähe der Leuchte Müll liegt.“ Die Seiten sind übersichtlich gestaltet, die Formulare leicht auszufüllen. So können sowohl Innogy als auch Stadtverwaltung Probleme fix lösen. Was bedeutet das?

„Wir sprechen von drei bis fünf Tagen“, versprach Richter. Lediglich in Ausnahmefällen könne es länger dauern. Als möglichen Grund dafür nannte Kobeloer beispielhaft fehlende Ersatzteile. Das sei im engen LED-Markt durchaus denkbar.

Damit das Pilotprojekt genügend Datenmaterial in überschaubarer Zeit liefert, haben die Entwickler der Wartungsapp eine sogenannte Landingplattform im Netz mit Extras für wissbegierige Bürger und unternehmungslustige Touristen entwickelt. „Es gibt“, erläuterte Projektleiterin Berger, „insgesamt sieben verschiedene Seiten für die jeweiligen Ortsteile in Balve, Fotos und Wappen inklusive. Dort gibt es Links zu Sehenswürdigkeiten.“ Welchem Zeitplan folgt das Projekt?

In Balve werden ab sofort 1.600 Leuchten mit QR-Codes ausgestattet. „Das dauert ungefähr eine Woche“, hieß es, „das hängt aber auch ein bisschen vom Wetter ab. Wir haben zwar Trocknungsmittel für die Masten, aber bei Dauerregen legen wir eine Pause ein und warten, bis es wieder trocken ist.“

Binnen eines Jahres soll das Innogy-Konzept bundesweit „ausgerollt“ sein, wie sich Berger ausdrückte. Dann sollen Bürger bei insgesamt 400.000 Leuchten per QR-Code Mängel angeben können. Wie viel kostet der Spaß? Mehr noch: Ermöglicht das System der digitalen Mängelanzeige Innogy und Verwaltung auch Einsparungen?

Lampennummer auf dem Kleber

Innogy und Stadt Balve stellen digitale Straßenbeleuchtung vor. Foto: jürgen overkott / WP

Projektleiterin gab den Aufwand mit einem „vierstelligen Betrag“ an. Zugleich erhoffen sich Unternehmen und Verwaltung weniger Kosten für Fehlersuche durch mehr Effizienz. Aber was tun, wenn ein Bürger nur ein Uralt-Handy oder gar nur ein Festnetz-Telefon besitzt? Kein Problem, hieß es. Die Lampennummer ist dem Kleber am Mast zu entnehmen. Selbst mit einfachen Handys lässt sich der Code abfotografieren und telefonisch weiterreichen.

Die Stadt verspricht unterdessen, ihre Internetseite zu modernisieren und auf das Angebot von Innogy abzustimmen. Einige Fragen seien noch zu klären, sagte Scharf. Die Verwaltung hofft auf baldige Erleuchtung.