Beckum. Orgel-Experten haben die Königin der Instrumente gegen Staub geschützt. Jetzt können die Bauarbeiten in Beckums Kirche beginnen.

Beckums Kirche wird renoviert, die Orgel gesichert

Die Orgel der katholischen St.-Nikolaus-Kirche in Beckum ist geschützt. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten können beginnen. Erzbistum und Pfarrgemeinde investieren mehr als 300.000 Euro in den Erhalt des Gotteshauses.

Am Montagmorgen sicherten Orgelbaumeister Ulrich Lohmann aus Hamm die Orgel – gemeinsam mit Mitarbeiter Heinz Dieter Brüne. „Die Prospektpfeifen kommen heraus“, sagte Ulrich Hohmann im Gespräch mit der WESTFALENPOST, „der Großteil wird mitgenommen, die kleinen Pfeifen bleiben im Gehäuse, und dann wird die Orgel foliert. Das heißt: Sie wird mit Kunststofffolie abgehängt und zugeklebt, damit kein Staub reinkann.“

Wird die Orgel im Rahmen der Renovierung ebenfalls überholt? „Das ist nicht vorgesehen“, sagte der Orgel-Experte, „wir werden aber auf jeden Fall auf einige kleinere Mängel hinweisen, so dass sie im Anschluss behoben werden können. Ich habe bereits mit dem Organisten gesprochen.“

Ehrenamtler packen an

Balve-Beckum: St.-Nikolaus-Kirche wird renoviert. Orgelbaumeister Ulrich Lohmann aus Hamm (links) mit Gehilfem Heinz Dieter Brüne Foto: jürgen overkott / WP

Bereits am Nachmittag waren die Arbeiten abgeschlossen. Anschließend legten ehrenamtliche Helfer Hand an. Das Mobiliar aus dem Gottesdienstraum musste ins gegenüber liegende Integrationszentrum gebracht werden. Dort feiert Pastor Wilhelm Grothe die Messen – vermutlich bis Juni. Dann soll die Renovierung der Kirche abgeschlossen sein.

In der Zwischenzeit muss die Gemeinde keineswegs auf Orgel-Begleitung verzichten. Ulrich Lohmann bot eine Lösung des Problems an – mit einer mobilen Orgel. „Sie ist bereits da“, erklärte er, „ich habe sie am 18. Dezember gebracht.“ Die Orgel ist übrigens kein elektronisches Instrument à la Hammond. „Das ist eine richtige Pfeifenorgel“, sagte der Fachmann, „wie sich das gehört. Das Instrument, das wir ins Integrationszentrum gestellt haben, ist eine Truhenorgel. Sie ist transportabel und fahrbar.“

Er kennt sich in heimischen Kirchen gut aus. Zuletzt hatte er die Orgel in der ebenfalls katholischen St.-Antonius-Kirche in Eisborn umgesetzt. Der Gottesdienstraum war im Zug von Umbaumaßnahmen um 90 Grad gedreht worden. „Wir haben die Orgel auch wieder aufgebaut“, fügte Ulrich Lohmann hinzu. Damit nicht genug: „Wir haben die Orgel obendrein gestimmt.“ Auch das gehört bei ihm zum guten Ton.