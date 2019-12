Balves Keglerstadtmeisterschaften: 35 Clubs machen mit

Die Anmeldefrist ist vorbei, die Keglerstadtmeisterschaften können beginnen. Die Veranstaltungsserie wird wie gewohnt von der WESTFALENPOST präsentiert.

Die Jungs von der KC Komafackel richteten die Stadtmeisterschaften 2019 aus. Foto: KC Komafackel

Wie Julian Grote der WP am Silvestertag sagte, nehmen 35 Clubs an dem Wettbewerb teil. Das sind sechs weniger als im Vorjahr. Dennoch zeigte sich Julian Grote vom ausrichtenden Club KC Rettungsboje „sehr zufrieden“. Immerhin bedeuten 35 Clubs nicht weniger als 441 Teilnehmer(innen).

Der KC Rettungsboje wurde gegründet, um die Tradition der Stadtmeisterschaften fortsetzen zu können. Der Ausrichter des Wettbewerbs 2019, KC Komafackel, war dazu personell nicht mehr in der Lage.

20 Herrenclubs sind demnach dabei. Dazu kommen sieben Damen-Mannschaften und acht gemischte Teams.

Die Veranstaltungsserie beginnt am Samstag, 11. Januar. Gespielt wird wie gewohnt bei Habbel in Langenholthausen, Padberg in Balve und im Haus Drei Könige, ebenfalls in Balve. Die Sieger(innen) stehen spätestens am Samstag, 22. März, fest.

Der KC Rettungsboje hält die Hobby-Sportler auf seiner Internetseite www.kc-rettungsboje.de auf dem Laufenden. „Wir veröffentlichen alle Termine und alle Ergebnisse“, kündigte Julian Grote an.

Gefeiert wird am Samstag, 4. April. Die Party geht in der Schützenhalle Langenholthausen über die Bühne. Julian Grote: „Der Eintritt ist frei.“ KC Rettungsboje richtet sich auf eine 600-köpfige Partymeute ein.

Die Siegerehrung wird „schlank“. Für die Party bleiben viel Zeit und Raum. „Es gibt Cocktails“, verspricht Julian Grote, „und ein DJ macht Musik.“