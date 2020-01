Balves Dirigent Adolf Wulff: Vorzeigemusiker beigesetzt

Sie haben an ihn gedacht, am Sonntag noch. Die Musiker des Musikvereins Balve spielten beim Neujahrskonzert in der St.-Blasius-Kirche mindestens genauso sehr zur Freude des Publikums wie zur Freude ihres verstorbenen Dirigenten. Vor wenigen Tagen hatten sie Adolf Wulff auf Mendens St.-Vincenz-Friedhofs zu Grabe getragen, in kleinem Kreis, der beinahe legendäre Balver Musiker war im biblischen Alter von 97 Jahren gestorben.

„Wir waren mit einem kleineren Ensemble da“, erzählte Musikvereinsvorsitzender Christian Wulf im Gespräch mit der WESTFALENPOST, „sechs Leute. Wir wären gern mit mehr Musikern gekommen. Aber die Beerdigung war morgens, und da müssen die meisten von uns arbeiten.“

Musik hielt Senior lange fit

Jugendarbeit ist dem Musikverein Balve wichtig: Dirigent Christoph Goeke (hinten links) wandelt auf den Spuren von Adolf Wulff. Foto: Tomsilav Majic / Sparkasse

Adolf Wulff war Mendener. Zuletzt lebte er in einer Pflege-Einrichtung in Wimbern.

Lange galt er als leuchtendes Beispiel für die Behauptung, dass Musik fit hält. Selbst als er seinen 90. Geburtstag in der Kurzzeitpflege verbringen musste, attestierte ihm seine Gratulanten Eberhard Bathe und Franz Mertens, geistig noch „top-fit“ zu sein. Sie kamen als Abgesandte der der Balver Oldies. Adolf Wulff hatte bei ihnen 18 Jahre lang für den guten Ton gesorgt. „Er hat sich sehr über unseren Besuch gefreut, und hofft, dass er bald zurück in seine Mendener Wohnung kann“, berichtete Eberhard Bathe damals.

Zur Legende wurde Adolf Wulff als Kapellmeister des Musikvereins Balve. Das war im Jahr 1964. Der Musiker dirigierte das Hauptorchester nicht weniger als 33 Jahre lang, wie Christian Wulf betont.

Jugendarbeit war Adolf Wulff wichtig. Der Musikverein sieht diesen Antrieb als sein eigentliches Vermächtnis. „Die Jugend ist die Zukunft des Musikvereins, deswegen wird viel Wert darauf gelegt, dass sich die Jugendlichen in unserem Musikhaus wohl aufgenommen fühlen“, heißt es auf der Internetseite des Musikvereins. Folgerichtig ging der Verein gern eine Kooperation mit der Grundschule St. Johannes in Balve ein. Christoph Goeke & Co. bringen den Grundschülern gern das ABC des Musikmachens bei.

Kein Wunder, dass der Musikverein Balve den großen alten Mann der Blasmusik im Jahr 1997 zum Ehrendirigenten ernannte. Ein Jahr später übergab er den Taktstock beim Frühlingskonzert an Martin Niedzwicki.

Mit besonderer Inbrunst

Das bedeutete für Adolf Wulff aber keineswegs, seine Instrumente an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil: Der Senior spielte er noch einige Jahre im Orchester mit. Er strich die Geige. Seinen Kollegen blies er zudem auf den Saxophon den Marsch. Kein Wunder: Adolf Wulff war alter Militärmusiker. „Viele Experten haben das an seiner Art zu dirigieren sofort erkannt und nur Lob für seine Arbeit gehabt“, sagt Eberhard Bathe. Nicht nur Franz Mertens und er waren stolz darauf, dass Adolf Wulff ihren Takt-Gefühl beibrachte.

„Er war immer da. Ein solch enormes Engagement gibt es bei Dirigenten ganz selten“, lobte Bathe. Auch Christian Wulf hat in seiner Zeit beim Musikverein nur Gutes über Adolf Wulff gehört. „Er hat die Musiker ausgebildet, und er hat viel für die Jugendarbeit getan“, sagt Christian Wulf.Wer mit dem alten Meister gearbeitet hat, geht sogar noch mehr ins Detail: Akkurat er sei gewesen, und fleißig. „Und er soll sehr respektvoll mit den Musikern umgegangen sein“, berichtet Christian Wulf, der selbst nie mit dem Namensvetter zusammenarbeiten durfte. „Ich bin ja erst seit Anfang der 2000er Jahre dabei.“

Umso mehr schwärmen ältere Balver Musiker von Adolf Wulff. „Er hat sich immer für sein Orchester eingesetzt, übers Dirigat hinaus. Er war ein Vorzeige-Musiker.“

So spielte denn das Orchester unter der Leitung von Christoph Goeke in Balves Pfarrkirche mit besonderer Inbrunst. Allein der Titel des Stückes von Toshio Mashima mag ein Fingerzeig gewesen sein: „Dream In The Silent Night“ – Traum in der stillen Nacht.

INFO

Zum Jahresauftakt hatte der Männerchor 1874 Balve am Sonntagnachmittag ein XL-Event organisiert.

Die Veranstaltung war mehr als ein Chor-Konzert – auch wenn Sänger zu dominieren schienen. Tatsächlich waren der gemischte Chor „Melodie Mellen“, der Kirchenchor St. Blasius Balve und obendrein ein Projektchor um Organist Maxi Wolf der Einladung des Männerchors gefolgt.

Maxi Wolf selbst setzte aber instrumentale Akzente mit einer Improvisation – und nicht zuletzt ließ der Musikverein Balve buchstäblich aufhorchen.