Balves „Ballova“ öffnet Heiligabend

Zwischen Weihnachten und Silvester lockt Gastronomin Ina Friedriszik amüsierfreudige Hönnetaler mit nicht weniger als drei Events. Die erste der drei Veranstaltungen feiert sogar ein kleines Jubiläum.

Immer wieder wird die Tanzbat „Melchior“ zur Partyzone - wie hier beim Tanz in den Mai. Foto: Sven Paul / WP

m Montag, 23. Dezember, öffnet Ina Friedriszik um 19 Uhr die „Kasbah“ im „Haus Drei Könige“. Seit fünf Jahren macht sie das. Solange führen sie und ihr Mann Heinz das feine Hotel-Restaurant an der Hauptstraße. „Viele Auswärtige kommen Weihnachten nach Hause, um ihre Familien zu treffen. Andere fahren weg. Wer vor Weihnachten noch einmal Freunde und Freundinnen treffen will, ist bei uns willkommen. Das kam die letzten Jahre immer sehr gut, und deshalb machen wir das“, sagte Ina Friedriszik im Gespräch mit der WESTFALENPOST über das große Treffen vor Weihnachten. Für Neubürger: Die „Kasbah“ ist eine urige Kneipe. Unverzichtbares Element ist der Kicker.

„Für Leute, die gar kein Weihnachten haben“, kündigte Ina Friedriszik weiter an, „haben wir auch etwas: Heiligabend machen wir das ,Ballova’ auf. Es gibt in Balve viele Leute, die keinen haben.“ Die Gaststätte am Rathaus – vielen Balvern noch als Pizzeria „Etna“ in Erinnerung – öffnet um 20 Uhr. Damit macht Ina Friedriszik ihren Gästen ein Angebot, das in der heimischen Gastronomie weithin einzigartig ist. Üblicherweise sind Restaurants und Kneipen am Heiligen Abend geschlossen.

Shapes of Sound rocken kölsche Leeder im „Haus Drei Könige“. Foto: Sven Paul / WP

Die Öffnungszeit ermöglicht allein lebenden Kirchgängern vor eine Weihnachtsmesse zu besuchen. In St. Blasius und in Garbeck beginnt sie um 16.30 Uhr. Beckum, Eisborn, Mellen und Langenholthausen folgen um 18.30 Uhr.

Die Evangelische Gemeinde lädt um 15 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel in die Kirche an der Hönnetalstraße ein. Um 17 Uhr findet eine Christvesper mit Krippenspiel statt, ebenfalls im Gotteshaus. Das Angebot im „Ballova“ kolldiert auch nicht mit der Weihnachtsandacht der Christusgemeinde. Sie beginnt um 15 Uhr.

Die Chefin legt selbst auf

Darüber hinaus können Partygänger einen weiteren Termin ins Auge fassen. Am Silvesterabend – Dienstag, 31. Dezember – wird in der „Tanzbar Melchior“ abgerockt. Ab 20 Uhr werden heiße Scheiben serviert. Die Chefin legt selbst auf.