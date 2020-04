Balver setzt sein Carport mit kokelnder Grillkohle in Brand

Dieses Grillen (Symbolfoto) ist wohl mächtig in die Hose gegangen. Der Balver entsorgte Grillkohle in die Mülltonne und übersah, dass die Kohle noch nicht abgelöscht war.

Balve. Dumm gelaufen: Ein Balver hat sein Carport und die Umgebung mit kokelnder Grillkohle in Brand gesetzt. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Ein Balver hat am Wochenende sein Carport in Brand gesetzt. Der 50-Jährige hatte Grillkohle in der Mülltonne entsorgt. Plötzlich stand die Umgebung in Flammen.

Laut Polizei hatte der Balver am Samstag (25. April) gegen Mittag abgebrannte Kohle aus einer Feuerschale mit den Händen in die in der Carportzufahrt stehende Plastikmülltonne entleert. Dann habe er sich anderer Gartenarbeit auf seinem Grundstück an der Straße Im Braucke gewidmet.

Nachbarin entdeckt Feuerschein und versucht zu löschen

Nach einiger Zeit habe dann eine Zeugin von ihrem Grundstück aus Rauch und Feuerschein aus Richtung des Grundstücks gesehen. Die Zeugin verständigte laut Polizei die Feuerwehr Balve und versuchte das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Carport, Hecke und die Plastikmülltonne wurden beschädigt.

Die Feuerwehr musste kurz darauf zu einem weiteren Einsatz ausrücken. Gegen 13.15 Uhr entzündete sich „auf unbekannte Weise“ ein am Feldrand liegender Baumstamm in der Straße „Oberstade“. Es entstand geringer Sachschaden.

