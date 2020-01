Balve: Zusteller schleppen vorm Fest 80 Prozent mehr Pakete

Puh! Geschafft! Für Idowu Oluwaseun Aro und seine 29 Kolleginnen und Kollegen vom Zustellteam der Deutschen Post DHL Group in Garbeck ist das Weihnachtsgeschäft Vergangenheit. Wie viel sie geleistet haben, hat Post-Sprecherin Jessica Balleer in Düsseldorf für die WP aufgelistet.

Unternehmen und Mitarbeiter zogen „ein positives Fazit nach dem arbeitsintensiven Weihnachtsverkehr“. Was bedeutet das genau? „Um mehr als 80 Prozent stieg die Sendungsmenge im Dezember gegenüber der üblichen Anzahl von Briefen und Paketen pro Tag“, erklärte Jessica Balleer. „Erwartungsgemäß war die 49. Kalenderwoche die mit dem größten Sendungsaufkommen: Mehr als 11.000 Päckchen und Pakete wurden in dieser Woche allein in Balve durch die Verbundzusteller des gelben Riesen befördert.“

Black Friday und Cyber Monday

Die 49. Kalenderwoche ist keineswegs die letzte Woche vorm Fest. Vielmehr markiert sie die erste Dezember-Woche. In dieser Woche hatten die Zusteller besonders viel zu tun, weil Einzel- und Online-Händler seit geraumer Zeit eine US-Sitte übernommen haben. Sie heizen das Geschäft am ersten Advent mit zwei Rabatt-Tagen an: dem sogenannten Black Friday oder dem sogenannten Cyber Monday. An beiden Tagen werden Geschenkartikel günstig verscherbelt – von Lego bis Laptop.

Mehr Briefe im Dezember

Das Weihnachtsgeschäft bedeutet für Zusteller aber mehr als schwere Pakete schleppen. Zahlreiche Briefe kamen noch hinzu. Jessica Balleer: „Bei Briefsendungen lag Balve im November und Dezember etwa zwölf Prozent über dem normalen Sendungsaufkommen. Das passt zur bundesweiten Zahl, die an Spitzentagen vor Weihnachten zu sehen war: Statt der üblichen 57 Millionen gab es in Deutschland bis zu 65 Millionen adressierte Sendungen in der Zustellung.

Auch in Zeiten der Digitalisierung schreiben die Menschen offensichtlich vor den Feiertagen weiterhin Weihnachtsbriefe oder -karten.“ Zudem registrierten Balver Zusteller ein starkes Wachstum bei größerformatigen Briefsendungen, darunter Warenpost, Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen, von etwa 30 Prozent. Tendenz: zunehmend. Denn immer mehr Menschen kaufen ihre Geschenke online.