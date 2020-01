Balve: Wie sich der Klimawandel bemerkbar macht

Die Nacht zum 19. Januar 2007 kann UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt immer noch so genau beschrieben, als gebe er die Handlung des jüngsten „Tatortes“ wieder. Damals zerlegte Monster-Sturm „Kyrill“ den Balver Wald. Waldbauern wie Bernward Lösse leidet noch heute unter den wirtschaftlichen Folgen der Naturkatastrophe. Balve hat damals Wettergeschichte geschrieben – wenn auch unfreiwillig. Umso überraschender ist es, dass es für Balve keine amtlichen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt. Warum, erklärt die Essener Meteorologin Ortrun Roll.

Bernward Lösee in seinem Wald: Er experimentiert mit Nadelhölzern, die dem Klimawandel trotzen (Archivbild von 2018). Foto: Jürgen Overkott / WP

Fakt ist: In Balve gibt es lediglich eine private Wetterstation, die professionell Daten erfasst. Sie gehört Frank Baumeister. Er wertet die Daten allerdings nicht selbst aus. Stattdessen nutzt ein Netzwerk privater Wetterdienste das Daten-Material. Dazu Ortrun Roll: „Private Wetterdienste wählen gerne Standorte, an denen sie Wetterextreme vermuten, um so die Öffentlichkeit darüber informieren zu können. Anders verhält sich dies beim DWD. Hier spielt vor allem die Repräsentanz des Standortes für seine Umgebung eine große Rolle.“ Daher sollten Wetterstationen nicht in direkter Nähe steiler Hügel, Kuppen und Klippen oder in Senken eingerichtet werden.

Die Qualität von Unwetter-Warnungen vor extremen Niederschlägen, Windböen, aber auch vor Schnee und Eis hängt von der Präzision der erhobenen Daten ab. Reicht es heutzutage noch, Daten von den DWD-Wetterstationen Lüdenscheid und Neheim so zu mitteln, dass sich eine brauchbare Prognose für Balve ergibt? Ortrun Roll verweist darauf, dass der DWD Niederschläge in Blintrop sowie in Letmathe messe. Zudem gebe es eine hauptamtlich betreute Station in Werl sowie eine ehrenamtlich betreute automatische Klimastation in Eslohe: „Die Qualität von Unwetter- und Wetterwarnungen hängt natürlich von der Güte der erhobenen Wetterstationsdaten ab.“ Überdies spielen aber auch komplexe mathematische Verfahren für Kurz- und Mittelfrist-Prognosen „eine große Rolle“. Ortrun Roll weiter: „Für die Kürzestfristvorhersage, die zu einem großen Teil für das Warnmanagement ausschlaggebend ist, werden für die Vorhersage von Extrem-Niederschlagsereignissen vielfach die Produkte aus dem Radarverbund genutzt.“ Zudem liefern Doppler-Radar und Satellitenbilder wichtige Hinweise für Starkwind, Sturm und Orkan.

UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt (4. von links) ist gern draußen – nicht nur bei Ortsterminen seiner Fraktion. An „Kyrill“ kann er sich im Detail erinnern. Foto: Marcus Bottin / WP

Private Mitbewerber setzen die amtlichen Wetterfrösche unter Druck. Sieht sich der DWD unter Zugzwang? Ortrun Roll: „Nach dem derzeit gültigen Messnetzkonzept ist zurzeit keine weitere Verdichtung des Messnetzes vorgesehen. Es stehen in der Regel genügend Daten für die Modelleinspeisung zur Verfügung.“ So sei der DWD in der Lage, benötigte Werte aus Satellitendaten zu ziehen.

Die Kosten für Wetterstationen dürften im Zeitalter digitaler Massenprodukte gesunken sein. Dürfen sich Landwirte, Handwerker und Bauarbeiter darauf einstellen, dass mittelfristig in Balve Wetterdaten amtlich erhoben werden? Ortrun Roll: „Trotz der Automatisierung etlicher Wetterstationen ist der personelle und finanzielle Aufwand von Wartungsarbeiten, Fahr- und auch Ablesearbeiten (zum Beispiel bei der Schneehöhe) nicht zu unterschätzen. In Balve selbst ist laut Leiter Messnetzgruppe für die nächste Zeit keine Wetterstation geplant.“

Neues Jahrtausend bringt Heiß-Zeit

Die privat erhobenen Wetterdaten aus Balve ergeben 913,5 Millimeter Regen für 2019. Das langjährige Mittel liegt bei 923 Millimetern. Ist in Sachen Klimawandel wieder alles gut? Ortrun Roll: „Der Durchschnittsjahresniederschlag des Jahres 2019 liegt im Normalbereich.“ Dennoch folgt ein großes Aber. In den Sommermonaten sei „noch nicht einmal die Hälfte des langjährigen gemittelten Gesamtniederschlags“ gefallen. Die Meteorologin ergänzt: Zwölf wärmsten Jahre binnen 100 Jahren habe NRW im neuen Jahrtausend erlebt. Kein Wunder, dass es wieder Borkenkäfer-Alarm gab.