Balve: Sturm hält Wehr auf Trab

Balver Feuerwehr beseitigt Sturmschäden auf der Straße Im Dompe in Beckum.

Balve. Auf „Sabine“ folgt „Victoria“: Sie bescherten der Balver Feuerwehr Arbeit. Das Forstamt indes sah die Sturmfolgen gelassen.

Sturmtief „Victoria“ hat die Balver Feuerwehr auf Trab gehalten. Zwischen Eisborn und dem Arnsberger Ortsteil Retringen war durch den Sturm am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein Baum auf die Straße gestürzt, wie Wehr-Sprecher Kai Gaberle mitteilte. Die Feuerwehr sperrte die Straße, zersägte den Baum und entfernte ihn. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet. Im Einsatz waren die Löschgruppen Eisborn, Volkringhausen und Beckum. Bereits am Sonntagabend musste die Feuerwehr wegen der Sturmfolgen ausrücken. Auf der Straße Im Dompe in Beckum musste eine Baumkrone beseitigt werden. Einsatzkräfte aus Beckum und Volkringhausen hatten zuvor den Baum zersägt. Gegen 19.30 Uhr war die Straße wieder frei.

Waldschäden nicht so schlimm

Der Landesbetrieb Wald und Holz atmet unterdessen auf. Die Sturmfolgen von „Sabine“ und „Victoria“ waren nicht so schlimm wie befürchtet, sagte Förster Richard Nikodem der WESTFALENPOST.