Balve; Stadt kümmert sich um Wasserabschlüsse bei Neubauten

Balve Bauherren in Balve zahlen künftig einen Pauschalbetrag an die Stadt, die sich dafür um den Neuanschluss der Wasserversorgung kümmert.

Das neue Jahr 2021 bringt für Häuslebauer in Balve eine Veränderung beim Bau der Wasseranschlüsse für das Haus. Gegen einen Pauschalbetrag von 2900 Euro kümmert sich nun die Stadt Balve darum. Eine deutlich bequemere Lösung für die Bauherren, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Wer bislang ein Haus baute, hatte bei einem Neuanschluss an das Netz der Wasserversorgung zwei Möglichkeiten: Man beauftragte die Stadtwerke Balve, welche die notwendigen Arbeiten dann wiederum an ein Tiefbauunternehmen weitergaben und anschließend mit dem Bauherren die Kosten abrechneten - oder der man kümmerte sich von Anfang an selber um die Beauftragung einer entsprechenden Firma. Diese zweite Möglichkeit gibt es mit dem Jahresbeginn 2021 nun nicht mehr.

Wasseranschluss: Stadt möchte es Bauherren komfortabler machen

Die Stadt möchte es den , so erklärte es Bürgermeister Hubertus Mühlig in der letzten Ratssitzung des Jahres 2020, damit komfortabler machen. Und außerdem kalkulierbarer, weil die Kosten für den Wasseranschluss, alle Erdarbeiten eingeschlossen, nun von vornherein feststehen. 2900 Euro wird die Stadt Balve pauschal dafür berechnen, soll auch noch ein Wasserzählerschacht eingebaut werden, sind es 4200 Euro.

Beim sogenannten Mehrspartenanschluss werden alle notwendigen Versorgungsleitungen für einen Neubau, also auch Strom, Gas oder Telefon, gebündelt in das Haus geleitet. Wenn die Stadt das nun alles zusammen in Auftrag gebe, könne bei einem Tiefbauunternehmen auch ein günstigerer Preis herausgeschlagen werden. Hans-Jürgen Karthaus erklärte dazu: "Ohne dieses Mehrspartensystem würde der Wasseranschluss 3500 Euro kosten. Ich halte unseren Pauschalpreis für gerecht", erklärte der Kämmerer in der Ratssitzung.

UWG fragt in Ratssitzung nach Kosten in anderen Städten

Aus den Reihen der UWG waren im Stadtrat auf die Beschlussvorlage hin nämlich durch Lorenz Schnadt und Peter Glasmacher Fragen in den Raum gestellt worden, ob diese Pauschale von 2900 Euro nicht etwas teuer für die Häuslebauer sei. Schnadt fragte nach einem Vergleich dazu, wie es in anderen Städten mit solchen Kosten aussehe. Dazu Bürgermeister Hubertus Mühling, der eingestand, dass die Balver Pauschale zwar nicht unbedingt ein Schnäppchen sei, aber: "Wir haben keinen Vergleich zu anderen Städten. Aber es ist ehrlich und sauber kalkuliert. Anderswo werden solche Preise durch die Anbieter subventioniert, weil sie Kunden gewinnen wollen, also Lockangebote." Andererseits, so das Stadtoberhaupt: "Wir wollen auch nicht daran verdienen."

Neues Vorgehen bei Bauprojekten soll sich zunächst einspielen

Dieses für die Stadt neue Vorgehen solle sich nun eine zeitlang einspielen, nach einem Jahr etwa könne man schauen und nachrechnen, wie man mit den pauschalen Beiträgen auskomme. Für Hubertus Mühling überwiegt auf jeden Fall der Nutzen des Hausherren, der mit diesem Teil des Bauprojektes nun wesentlich weniger Arbeit habe. Mühling zugespitzt: "Man hat also mehr Zeit, um die Fliesen fürs Badezimmer auszusuchen und muss keinen Tiefbauer mehr mit dem Wasseranschluss beauftragen." Weil die beschriebene Änderung in der Gebührenordnung einstimmig vom Stadtrat angenommen wurde, ist sie zum 1.1.2021 in Kraft getreten.

